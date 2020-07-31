Происшествия
МР7.руЧисло погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Один пострадавший умер в машине скорой помощи, еще один — в больнице. Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым. Один пострадавший скончался в машине скорой помощи, другой — в больнице.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Lenta.ru 06:29
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Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
Выход нового мультфильма запланирован на 18 июня будущего года.
Evo-rus.com 06:06
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Компания Xiaomi презентовала в России фитнес-браслет Mi Smart Band 5
В России состоялась презентация нового фитнес-браслета компании Xiaomi, получившего название Mi Smart Band 5. Во время мероприятия стало известно, что на российский рынок новинка будет поставляться без NFC.
OAnews 05:41
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали.
Коммерсантъ 00:48
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Песков опроверг сообщения СМИ о выходе РФ из переговоров по Донбассу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о якобы выходе России из переговоров по Донбассу.
Политика Сегодня 06:01
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56
Футбол
Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил на 3 августа рассмотрение жалобы на приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Известия 05:12
Общество
Сотрудники Google и Apple не вернутся в офисы до 2021 года
Похоже, массового возвращения сотрудников сферы IT в офисы в сентябре не предвидится - глава Apple Тим Кук заявил, что режим удаленки в компании продлится как минимум до начала 2021 года, а в Google предрекают возврат к обычному режиму не ранее чем следующим летом.
Газета.Ru 06:57
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Общество
Госдума одобрила продление выплаты в 10 тысяч рублей на август
В нижней палате российского парламента одобрили продление единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда (ПФР) на август.
Тульская пресса 29 июля в 02:43
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский самолет
Вечерняя Москва вчера в 18:57
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Футбол
Артем Дзюба подписал контракт с «Зенитом» еще на два года
Город+ вчера в 03:37
Технологии
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSIM) в Москве и Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес
Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу
В Москве госпитализирована народная артистка России Екатерина Жемчужная. Как сообщает телеграм-канал Mash, ей стало плохо еще накануне.
Территория новостей 06:49
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
RT на русском 06:26
Общество
Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» выйдет 27 августа
Playboyrussia.com 06:42
Игры
Stardew Valley получит коллекционное издание для Switch и PC
Игромания.ру 06:18
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
Известная певица Светлана Лобода записала новый клип на композицию «Boom Boom». В съемках клипа принимала участие телеведущая Ксения Собчак.
Shraibikus News 05:52
Политика
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского
Новая комиссия под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича в пятницу опубликовала промежуточный отчет о проделанной за несколько лет работе.
РИА Новости 06:48
Политика
Austrian Airlines не планирует вводить с 1 августа рейсы в Россию
Авиакомпания Austrian Airlines не предполагает вводить с 1 августа рейсы в Россию после того, как в Австрии в пятницу завершается действие запрета на регулярное пассажирское авиасообщение с 18 отдельными странами.
ТАСС 06:09
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53