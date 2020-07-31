Один пострадавший умер в машине скорой помощи, еще один — в больнице. Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым. Один пострадавший скончался в машине скорой помощи, другой — в больнице.

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти

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