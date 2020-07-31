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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали. Предварительно, водитель микроавтобуса уснул за рулем.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.
ТАСС01:10
Подробнее о событии
ТАСС

Столкновение маршрутки с «КамАЗом» в Крыму. Главное

ТАСС08:08
РИА Новости

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму

РИА Новости03:24
Известия

Пассажиры попавшего в ДТП в Крыму микроавтобуса направлялись на отдых

Известия02:52
ИА Крыминформ

Семь человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Крыму

ИА Крыминформ00:49
Коммерсантъ

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

Коммерсантъ00:48
Интерфакс

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Интерфакс02:03
КИА

В жуткой аварии на трассе «Таврида» погибли 9 человек

КИА01:02
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В Сталинградской области СК допросил свидетелей геноцида времен войны

Следственный комитет извлек останки жертв массового убийства времен Великой Отечественной войны рядом с селом Водино в Волгоградской области (ранее Сталинградской) и допросил очевидцев событий, говорится на сайте СК России.
РБК07:56
57

Власти возмутились «расслабившимися» из-за масок москвичами в магазинах

В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в магазинах, так как не все розничные сети соблюдают требования по обеспечению санитарных мер, сообщил РБК руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
РБК08:20
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Путин подписал закон, разрешающий сплошную вырубку леса у Байкала

Закон, позволяющий проводить сплошные рубки леса вблизи Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб), подписал президент РФ Владимир Путин 31 июля.
ИА Красная Весна08:34
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Названо условие, при котором Россия начнет поставлять оружие в Донбасс

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников рассказал, что может вынудить Россию задуматься о поставках оружия Донбассу.
Газета.Ru06:26
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Польша сообщила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Следы взрывчатки якобы нашли в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
Газета.Ru08:06
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В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

В Краснодарском крае полиция проводит проверку после того, как водитель сервиса BlaBlaCar, ехавший в Сочи, выволок пассажирку с детьми из машины и оставил на трассе, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МВД.
РИА Новости03:57
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