Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

Народные новости 14 18

На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали. Предварительно, водитель микроавтобуса уснул за рулем.