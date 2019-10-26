Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. Изначально МЧС сообщало о пяти погибших и пяти раненых. Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322.
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Происшествия
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