В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД. Изначально МЧС сообщало о пяти погибших и пяти раненых. Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322.

Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

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