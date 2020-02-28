Армия и оружие
Газета.RuЧисло погибших в Идлибе турецких военных превысило 30 человек
Жертвами авиаударов сирийских военных по Идлибу стали 33 турецких военных, сообщили в Анкаре. Число погибших с каждым разом возрастает: ранее речь шла о гибели 22 человек, после - 29.
Читать в источнике
Оценить759
Подробнее о событии
Показать все источники
⚡️ Губернатор Хатая сообщил о 22 погибших турецких солдатах в Идлибе
Московский Комсомолец Турциявчера в 16:26
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:46, Ашберн
Происшествия
Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково
Армия и оружие
Турция созвала заседание НАТО по ситуации в сирийском Идлибе
НАТО по запросу Турции проведёт консультации по ситуации в сирийском Идлибе после того, как турецкие военнослужащие попали под обстрел.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ выполняют переход в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота начали плановое прохождение проливов Босфор и Дарданеллы из Чёрного в Средиземное море, заявил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулёв.
Происшествия
В МЧС заявили о взрыве самодельной бомбы в квартире в Петербурге
Взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства (СВУ) произошёл в квартире в Санкт-Петербурге.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Армия и оружие
Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России
Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
Общество
Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги
Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Армия и оружие
Турция потребовала установить бесполетную зону над Идлибом
Турция требует установить бесполетную зону над Идлибом, заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 28 февраля на свой страничке в Twitter.
Экономика
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Происшествия
Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Ученые из Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro будут представлены 5 марта
5 марта будут представлены Realme 6 и Realme 6 Pro.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»
Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
Политика
Профсоюзы объяснили оплату дополнительного выходного 22 апреля
Дополнительный выходной день, который будет объявлен 22 апреля в связи с проведением всероссийского голосования по изменениям в Конституцию РФ, не отразится на заработной плате работников.
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемых в подделке документов для мигрантов
В Москве и Подмосковье задержаны члены преступной группировки, занимавшейся подделкой документов, дающих мигрантам право находиться в России.
Армия и оружие
Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России
Турция легко развернулась за помощью к НАТО против России Анкара официально приняла решение считать сирийские войска «вражескими целями».
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Футбол
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов УЕФА
Россия отстала от Португалии на 3,9 балла в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
Экономика
«Холидей» намерен стрясти с омских бизнесменов 360 миллионов
Около 40 омских компаний и предпринимателей уже получили «письма счастья» из Новосибирского арбитража – уведомления о рассмотрении исков, поданных конкурсным управляющим ООО «Компания Холидей».
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Происшествия
В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Футбол
Манчестер Юнайтед — Брюгге 5:0
«Манчестер Юнайтед» с пенальти открыл счет в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Брюгге».
Шоу-бизнес
Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию
Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.