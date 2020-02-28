Жертвами авиаударов сирийских военных по Идлибу стали 33 турецких военных, сообщили в Анкаре. Число погибших с каждым разом возрастает: ранее речь шла о гибели 22 человек, после - 29.

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30 человек

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