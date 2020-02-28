Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек. Об этом сообщил в пятницу губернатор приграничной провинции Хатай Рахми Доган.

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

Политика 28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.

Политика В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля 26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.

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Общество Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.