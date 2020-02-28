Армия и оружие

ТАССТАССЧисло погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

Число погибших турецких военных в сирийской провинции Идлиб возросло до 33 человек. Об этом сообщил в пятницу губернатор приграничной провинции Хатай Рахми Доган.
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Число погибших в Идлибе турецких солдат увеличилось до 33

News.ru01:07

Число погибших в Идлибе турецких военных выросло до 33 человек

РИА Новости00:47

Более 30 турецких военных погибли в результате авиаудара в Идлибе

Взгляд.рувчера в 20:30

Число погибших при авиаударе в Идлибе турецких военных достигло 33

РБКвчера в 21:41

В Турции уточнили число погибших военных в Идлибе

REGNUMвчера в 23:23

Число погибших в Идлибе турецких военных возросло до 33

ТАССвчера в 18:23

Гибель турецких военных в Идлибе: уточненные данные

Вести.Ruвчера в 17:55
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Происшествия

На проспекте Авиастроителей под колесами «десятки» погиб человек

Сегодня, 28 февраля, в пять часов утра в Заволжском районе Ульяновска произошло смертельное ДТП, сообщают в региональном УМВД.
Ульяновск онлайн 02:03
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ФК «Оренбург» встречается с «Крыльями Советов»

Orengrad.ru 01:38
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IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
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Политика

28 февраля НАТО проведет экстренные консультации по запросу Турции

В пятницу, 28 февраля, НАТО планирует провести экстренные консультации по запросу Турции, в ходе которых послы 29 стран Североатлантического альянса обменяются информацией по сирийскому Идлибу.
Inc-news.ru 02:03
Космос

Во Вселенной произошёл самый мощный взрыв за всю историю наблюдений

Учёные зафиксировали самый мощный выброс энергии во Вселенной за всю историю астрономических наблюдений.
Клопс 01:58
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Экономика

РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля.
РБК 00:00
Энергетика

Экспорт российской нефти в США и Великобританию вырос вдвое

Поставки российской сырой нефти в США и Великобританию в прошлом году выросли более чем вдвое в результате снижения цен на марку топлива Urals и санкций Вашингтона против Венесуэлы и Ирана.
Известия вчера в 01:10
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать новый фильм про Индиану Джонса

Американский режиссер Стивен Спилберг отказался снимать пятую часть приключенческого фильм про Индиану Джонса.
РИА Новости вчера в 04:44
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
ТАСС 25 февраля в 14:15
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 14:12
Единоборства

Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Национальная служба новостей вчера в 23:57
Хоккей

Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Политика

«Левада-центр»: за поправки в Конституцию готовы проголосовать четверть россиян

За поправки в Конституцию готовы проголосовать 25% россиян, следует из результатов опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Дождь 01:23
Здоровье

В Ульяновске у повара одной из школ обнаружили туберкулез

В Ульяновске повар одной из школ заболела туберкулезом.
Православие и Мир 02:02
Общество

Канада прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги

Канада в скором времени намерена прекратить обеспечивать безопасность принца Гарри и его супруги Меган Маркл, сообщает в четверг BBC со ссылкой федеральное правительство Канады.
Интерфакс вчера в 15:33
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Барселоне» в матче Евролиги

Московский ЦСКА проиграл "Барселоне" в матче 26-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Газета.Ru вчера в 15:20
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Футбол

В ФИФА рассказали об изменениях в трансферной системе

В футболе появится ряд изменений в трансферной системе.
Vprognoze.ru вчера в 15:34
Здоровье

Российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни

Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
Известия вчера в 18:07
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor вчера в 07:50
Политика

Турция откроет границу с Европой для сирийских беженцев

Телеканал 360° вчера в 20:24
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Российская газета 02:05
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