Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Курагинском районе продолжаются. В результате обрушения дамбы 19 октября в поселке старателей погибли 15 человек. Сегодня в СК РФ сообщили о том, что найдены тела двух погибших из числа без вести пропавших рабочих.

Число погибших в Курагинском районе выросло до 17 человек

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