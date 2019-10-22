Происшествия
Krasnoyarskmedia.ruЧисло погибших в Курагинском районе выросло до 17 человек
Поисково-спасательные работы на месте трагедии в Курагинском районе продолжаются. В результате обрушения дамбы 19 октября в поселке старателей погибли 15 человек. Сегодня в СК РФ сообщили о том, что найдены тела двух погибших из числа без вести пропавших рабочих.
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Число погибших золотодобытчиков в Курагинском районе возросло до 17 человек
Городские новости. Красноярск09:47
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Политика
В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана
В Сочи начались переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в узком составе, пишет РИА Новости.
RT на русском 10:30
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд
Газета.Ru 09:02
Экономика
Добровольные пенсионные накопления россиян застрахуют
Национальный расчетный депозитарий (НРД) может застраховать добровольные пенсионные накопления россиян в размере до 1,4 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 22:55
Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов оценил перспективы сериала
Privet-Rostov.ru 04:43
Здоровье
Какие проблемы с пищеварением могут говорить об онкологии
Одним из признаков онкологии выступает быстрое насыщение и чувство вздутия живота после еды, затруднённое глотание, боли или жжение при глотании, кашле, удушье во время еды и питья.
MOS.news 04:25
Происшествия
Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Известия 12:04
Наука
Соединения фуллеренов помогут в борьбе с раком легкого
Naked Science вчера в 08:20
Единоборства
Фергюсон бросил вызов Джонсу: он порет чушь
Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу - лидеру рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от веса.
Газета.Ru 11:19
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости 20 октября в 13:05
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова в Лас-Вегасе показала номер с переодеванием
Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 16:08
Экономика
Минэкономики Украины улучшило прогноз на 2020 год
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины улучшило экономический прогноз на 2020 год.
ИА Новороссия 09:01
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет злодея в сериале по «Властелину колец»
Британский актёр Джозеф Моул, сыгравший Бенджена Старка в сериале «Игра престолов», выступит в роли злодея в многосерийном проекте «Властелин колец».
News.ru 11:35
Армия и оружие
В Ираке потребовали вывести из страны покинувшие Сирию войска США
Журналистская правда 10:35
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 19 октября в 17:59
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
21 октября в семье знаменитой гимнастки случилось долгожданное чудо. У Светланы Хоркиной родился второй малыш.
Woman.ru вчера в 18:14
Общество
МТС и «Мегафон» совместно протестируют 5G в Санкт-Петербурге
Российские операторы связи МТС и «Мегафон» создадут опытную зону для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) в Санкт-Петербурге, соответствующее разрешение выдала государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ).
REGNUM 11:58
Экономика
Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в заявлении Минсельхоза.
REGNUM 12:03
Происшествия
СК и прокуратура начали проверку после отравления рабочих на НПЗ Орска
Следственный комитет и прокуратура Оренбургской области организовали проверку после отравления девяти рабочих в ходе ремонта на Орском нефтеперерабатывающем заводе.
RT на русском 07:26
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника США
Колонны военной техники следуют по основным дорогам северной и восточной частей страны в сопровождении экипажей военной полиции Литвы, а тяжелая военная техника перевозится по железной дороге.
Sputnik Литва вчера в 10:50
Происшествия
Неизвестная болезнь поразила жителей и собак тюменского Заболотья
В тюменском Заболотье, в деревне Ачиры Тобольского района, с 20 октября были эвакуировано медицинской авиацией три человека в тяжёлом состоянии и с симптомами неизвестной болезни.
REGNUM 08:43
Экономика
В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой
На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.
РБК 11:13
Происшествия
Сестра погибшего футболиста Вшикова обвинила полицию в смерти брата
Марианна Вшикова, сестра выступавшего за черняховский «Прогресс» Ивана Вшикова, обвинила полицию в смерти своего брата.
RT на русском 11:57