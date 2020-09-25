С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.