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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Число погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек. Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницы, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
Подробнее о событии
РИА Новости

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом увеличилось до 25

РИА Новости19:59
Коммерсантъ

Число погибших при крушении самолета на Украине увеличилось до 25

Коммерсантъ17:16
RT на русском

На Украине возбуждено уголовное дело после крушения Ан-26

RT на русском17:35
URA.Ru

Названо число жертв авиакатастрофы под Харьковом

URA.Ruвчера в 15:11
ТАСС

Число погибших при крушении Ан-26 под Харьковом возросло до 25

ТАСС17:17
Интерфакс

Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25 человек

Интерфакс17:42
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников
Российская газетавчера в 18:09
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Штаб Навального пожаловался в прокуратуру на особняк Киркорова

Адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы Филиппа Киркорова, сказал «МБХ медиа», что артист не намерен подавать в суд на штаб Навального из-за расследования о его доме.
Компания24 сентября в 15:24
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Губернатор посоветовал не расслабляться жителям Тверской области

Напомним, что Игорь Руденя регулярно проводит прямые эфире, вопросы для которых составляют на основе обращений граждан и актуальных тем, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях.
ТОП Тверьвчера в 14:23
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Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
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