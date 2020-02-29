Происшествия
Газета.RuЧисло погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех
По актуальным данным, еще семь человек пострадали. Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе "Девятый вал". По информации Telegram-канала "112", инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко.
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Экономика
Правительство России реанимирует угольные шахты в Ростовской области
Политика
Саммит АСЕАН и США перенесли из-за распространения коронавируса
Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который был запланирован на март в Лас-Вегасе, отменили из-за распространения коронавируса и отложили на неясное время, сообщает Reuters со ссылкой на американскую администрацию.
Общество
Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток
Польский оператор нефтепровода "Дружба" PERN решил технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении, говорится в сообщении компании.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес избавилась от длинных волос
Лопес выглядела естественно без привычных длинных локонов и без макияжа. В свои 50 лет Дженнифер Лопес даст фору более молодым коллегам.
Общество
Гороскоп на 26 февраля: кто всех простит, кому нужна удача
Тельцам следует быть открытыми к общению, чтобы завести новых друзей. Близнецам сегодня нужно быть проще в общении.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игры
Игра Plague Inc. удалена из магазинов мобильных приложений в Китае
Отмечается, что игра пропала из магазинов мобильных приложений 27 февраля.
Гаджеты
Начались продажи китайского смартфона за 9 тысяч рублей с огромным экраном и батареей на 5000 мАч
Модель оборудована большим 6,5-дюймовым экраном формата HD, мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч и задними камерами на 12, 8, 2 и 2 мегапикселя.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса
В Белоруссии обнаружили первый случай заражения COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Политика
Лавров сообщил о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом
Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели подробный телефонный разговор по инициативе турецкой стороны.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Хоккей
Панарин обновил свой рекорд результативности в НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" и сборной России Артемий Панарин обновил свой рекорд результативности в регулярных сезонах.
Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Финансы
Экономисты ожидают увеличения внешнего долга российских предприятий
Внешний долг российских предприятий и банков в 2020 году может вырасти с текущих $399 млрд (26,6 трлн рублей) до $409 млрд (27,3 трлн рублей).
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $50
Стоит отметить, что апрельские фьючерсы на нефть марки WTI дешевеют до $44,95 за баррель.
Происшествия
В ДТП в Свердловской области погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Общество
Писатель Иванов отверг критику писателя из США в адрес Достоевского
Автор романов «Сердце Пармы» и «Географ глобус пропил» Алексей Иванов заявил, что коллега из США Джеймс Эллрой дал слишком грубую оценку творчеству Фёдора Достоевского.
Происшествия
Пилот упавшего в Астраханской области частного вертолета погиб
Спасатели обнаружили место падения частного вертолета в Наримановском районе Астраханской области, пилот погиб, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Здоровье
Вирусолог рассказал об отличии коронавируса от ОРВИ
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сдать анализ на коронавирус можно по направлению врача и только в центрах гигиены и эпидемиологии.
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В Красноярске депутата заксобрания осудили за получение взятки
Депутата законодательного собрания Красноярского края Сергея Титова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорили к восьми годам лишения свободы.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Политика
США подпишут мирное соглашение с талибами
Армия и оружие
Россия направила в Средиземное море 10 военных кораблей и 2 подлодки
Как оказалось, в настоящий момент в Средиземном море находится сразу 10 российских военных кораблей и две подводные лодки, которые могут стать решающим средством победы над боевиками.
Общество
Командное судно плавучего космодрома «Морской старт» вышло из США в РФ
Кино
Бен Аффлек стал блондином для роли в новом фильме Ридли Скотта
Гаджеты
«Эльбрусы» приблизились по производительности к Intel 2014 года
Проверка для «Эльбрусов» В Сети появились результаты частного сравнительного исследования производительности отечественных процессоров «Эльбрус-8C».
Космос
Ученые попросили добровольцев помочь с поиском черных дыр
Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo — программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов.
Футбол