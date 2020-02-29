Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧисло погибших в банном комплексе в Москве возросло до трех

По актуальным данным, еще семь человек пострадали. Ранее сообщалось, что два человека погибли при происшествии в банном комплексе "Девятый вал". По информации Telegram-канала "112", инцидент произошел на дне рождения 29-летнего блогера Екатерины Диденко.
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