Общество

ТАССТАССЧисло погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 19

Число погибших в ходе беспорядков, сотрясающих Чили с минувшей недели, достигло 19 человек. Последней к настоящему времени жертвой стал гражданин Перу, умерший в больнице в пятницу, сообщило агентство EFE.
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Чилийский бизнес оценил ущерб от беспорядков в более чем $1,4 млрд

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В Чили в ходе беспорядков число жертв достигло 18

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Почему власти Чили боятся наказывать погромщиков

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Над миром навис риск геополитической катастрофы

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Армия и оружие

СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии

Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Авто

Автомобиль из «Тачки на прокачку» продают за 54 тысячи рублей

Автомобиль был доработан ателье Galpin Auto Sports (GAS). За машину просят всего 850 долларов или 54 тысячи рублей.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:57
Общество

Бутину перевели в бизнес-класс в самолете

REGNUM вчера в 19:37
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru вчера в 08:24
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Фигурное катание

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:01
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Газета.Ru вчера в 14:20
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Кино

В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix

Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Gmbox.ru 24 октября в 04:30
Музыка

Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино

Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.
Телепрограмма вчера в 12:38
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС 23 октября в 22:03
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily 24 октября в 12:38
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым

Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

Русская Планета 24 октября в 01:25
Здоровье

У четверых жителей Тобольского района подтвердили гаффскую болезнь

Из восьми эвакуированных из села Ачир Тобольского района жителей диагноз «гаффская болезнь» консилиум врачей подтвердил у четверых.
ФедералПресс вчера в 01:11
Армия и оружие

Четыре страны Европы создадут совместное командование спецоперациями при участии НАТО

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ отметил, что подписание меморандума является важным шагом по усилению сил спецопераций в регионе и расширению сотрудничества четырех стран с Североатлантическим альянсом.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33
Финансы

Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн

По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
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Хоккей

Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Аргументы и Факты вчера в 12:38
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Общество

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru 24 октября в 19:12
Культура

Названы самые скандальные выпуски «Поле чудес»

К 29-й годовщине популярного шоу «Поле чудес» журналисты издания StarHit опубликовали подборку самых громких инцидентов и казусов, произошедших во время эфира.
Lenta.ru вчера в 22:53
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