Армия и оружие

Вести.RuВести.RuПосле боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

В результате боестолкновения на участке Товузского района азербайджано-армянской границы погибли трое азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Ранее сообщалось о двоих погибших, позже стало известно, что еще один тяжело раненный солдат умер, несмотря на усилия врачей.
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с чего всё началось
При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила
, что азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу.
Новая газетавчера в 10:55

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Азербайджан с утра возобновил артобстрел армянских позиций в Тавушской области — МО

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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении обстрелов

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Интерфаксвчера в 11:02
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Армия и оружие

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Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
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Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

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Происшествия

В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек

На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
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Общество

Власти Хабаровского края призвали не допускать массовых беспорядков

РИА Новости 01:20
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Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

Народные новости 11 июля в 13:08
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Пресс-секретарь Фургала опровергла сообщения о задержании

RT на русском вчера в 09:26
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Общество

Москва перешла к новому этапу снятия ограничений

Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14
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Общество

Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США

Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Происшествия

Десять поездов задерживаются из-за схода вагонов в Тульской области

Интерфакс 00:00
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Общество

Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт

Каждый четвертый держатель банковских карт в России (27% респондентов) находится в группе риска и может стать жертвой мошенников, так как готов сообщить посторонним персональные данные банковских карт, которые нельзя раскрывать (срок действия и CVV-код).
РБК вчера в 22:00
Футбол

Агент Селюк призвал Гончаренко покинуть ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк подверг критике работу белорусского специалиста Виктора Гончаренко на посту главного тренера московского ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 22:26
Общество

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Ожидается, что ЕГЭ по физике напишут 5,7 тысяч человек, по истории — 4,8 тысячи.
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Происшествия

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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
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Общество

Банк России раскрыл схему мошенничества через рекламу

В Центробанке раскрыли схему мошенников, которые используют в своих целях рекламу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
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Наука

В атмосфере Земли CO2 приближается к уровням 15 млн лет назад

На сегодняшний день уровень углекислого газа в атмосфере Земли приближается к тому, который был 15 млн лет назад.
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Общество

Суд США постановил провести первую за 17 лет смертную казнь

Федеральный апелляционный суд США принял решение провести 13 июля первую с 2003 года смертную казнь.
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Общество

Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян

Открытие в России границ и авиасообщения с другими странами будет зависеть от эпидемиологической ситуации, пока власти ориентируются на внутренний туризм, также отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости вчера в 20:30
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Авто

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Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
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В воскресенье, 12 июля, стало известно о том, что россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе.
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Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
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Общество

C самой высокой заболеваемостью туберкулезом регионы назвал Минздрав

Больше всего заражений туберкулезом в России по итогам прошлого года было зафиксировано на Чукотке: 136,9 случаев на 100 тысяч человек населения, передает RT.
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Футбол

«Милан» и «Наполи» сыграли вничью в матче чемпионата Италии

Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Наполи" со счетом 2:2 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Италии.
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Космос

В ЕКА объявили о задержке первого запуска новейшей ракеты Ариан-6

Испытательный пуск ракеты-носителя Ариан-6 (Ariane-6), находящегося в разработке Европейского космического агентства (ЕКА), будет возможен не раньше второй половины 2021 года, заявил руководитель программ запуска ЕКА Даниэль Нейеншвандер, 12 июля сообщает журнал SpaceNews.
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Футбол

Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках

Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец вчера в 08:17
Политика

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»

Санкэй симбун (Япония): хватит выражать сожаления по поводу незаконных действий других стран в отношении островов Сенкаку и «северных территорий»
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Немецкие медики допустили повторное заражение коронавирусом

Через некоторое время у переболевших COVID-19 людей сильно снижается количество выработанных антител, что влечет вероятность повторного заражения.
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Кино

Носорог Сенцова - не лошадь Пржевальского: абсурд в окне Овертона

Внезапное внимание к давно забытому сценарию Олега Сенцова вызвано тем, что Украина решила выделить 25 миллионов гривень на съемки фильма по давно забытому сценарию давно забытого режиссера.
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