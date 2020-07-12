с чего всё началось

В результате боестолкновения на участке Товузского района азербайджано-армянской границы погибли трое азербайджанских военнослужащих, пятеро получили ранения. Ранее сообщалось о двоих погибших, позже стало известно, что еще один тяжело раненный солдат умер, несмотря на усилия врачей.

После боя на границе Азербайджана и Армении умер еще один солдат

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