Армия и оружие
ИзвестияЧисло погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства, в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения. Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека.
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с чего всё началось
«Азербайджанская сторона возобновила артиллерийский обстрел нашей той же позиции из 82-миллиметрового миномета и танка», — говорится в заявлении пресс-секретаря армянского минобороны Шушан Степанян в Facebook.Известия16:39
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Srnsk 14:24
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Общество
В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений
В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника в Москве отменяются ряд ограничений.
Интерфакс 17:25
Политика
Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными
В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.
РИА Новости 16:28
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Здоровье
FDA проанализировало IQOS
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Philip Morris Products S. A. продажу электрической системы нагревания табака IQOS в статусе табачной продукции с модифицированным риском, сообщила пресс-служба управления.
Infopro54 10 июля в 05:15
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
Источник "Ъ", знакомый с расстановкой сил в регионе, считает, что шансы на губернаторство также есть и у заместителя господина Фургала Юрия Золочевского.
Коммерсантъ 15:52
Здоровье
От цирроза печени защитит вкусный и доступный напиток
Исследования американцев показали, что поклонники утренней чашечки горячего кофе наименее подвержены риску развития цирроза печени.
Shraibikus News 16:46
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» показал неприличный жест болельщикам
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе показал неприличный жест фанату команды во время матча против «Уфы».
Известия 17:52
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Футбол
«Спартак» сохранил прописку в РПЛ за два тура до окончания сезона
Футболисты московского "Спартака" обеспечили себе прописку в Российской премьер-лиге за два тура до окончания нынешнего сезона.
Вести.Ru 16:41
Футбол
Петербургского арбитра Лапочкина заподозрили в игре на ставках
Футбольного арбитра из Петербурга Сергея Лапочкина подозревают в игре на спортивном тотализаторе, сообщает Metaratings.ru.
Московский Комсомолец 08:17
Здоровье
40 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %. Всего в регионе выявлено 2097 случаев COVID-2019.
Телепорт 03:16
Футбол
Полиция задержала 12-летнего ребенка по делу об угрозах в адрес Заа
Полиция графства Уэст-Мидлендс задержала подозреваемого в нанесении расистских оскорблений полузащитнику «Кристал Пэлас» Вильфриду Заа.
Спорт-Экспресс 12:41
Происшествия
Сергей Фургал не признал вину в организации убийств
BFM.ru 10 июля в 00:44
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
1 июля стало известно о плана ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса не вошли в списки государства, гражданам которых будет разрешен въезд.
Известия 18:57
Наука
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва 02:56
Общество
Ubisoft опубликовала тизер Far Cry 6
Ubisoft представила официальный тизер Far Cry 6. В нем студия показала актера из сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, который сыграл главного антагониста в новой части шутера.
CyberSport.ru 10 июля в 12:49
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU 06:07
Здоровье
В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов
Заявление главного инфекциониста Минздрава прозвучало на фоне акций, которые два дня подряд проходили в Хабаровском крае.
РБК 06:50
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru 00:19
Здоровье
Врач назвал продукты, способные вызвать анафилактический шок
Врач-терапевт Леонид Звонков рассказал в беседе с "Вечерней Москвой", какие продукты могут вызвать анафилактический шок.
РИА Новости 18:11
Общество
Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына
Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.
Известия 10:53
Космос
ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс
Discover24 05:53
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51