Армия и оружие
ИзвестияЧисло погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства, в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения. Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека.
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с чего всё началось
При этом пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные на автомобиле попытались нарушить госграницу.Новая газета10:55
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В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
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Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли
Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%.
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Общество
В Приморье готовят к запуску крупнейший в крае рыбозавод
На строящемся в Приморье рыбоперерабатывающем заводе "Русский минтай" начали тестировать оборудование. Предприятие станет крупнейшим в крае.
Вести.Ru 03:33
Общество
Представитель Фургала заявила об угрозах в связи с митингами
Звонки с предупреждением стали поступать после сообщений в местных Telegram-каналах о том, что организаторами митинга являются сотрудники администрации края.
RuNews24.ru вчера в 08:57
Происшествия
Ураганный ветер сорвал крыши домов в Караганде
Газета.Ru 14:42
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Сотрудники ГИБДД ЕАО рассказали ребятам о правилах дорожного движения
В ходе мероприятия ребятам, находящихся в дворовых территориях, объясняли Правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров, как использовать световозвращающие приспособления и необходимость их применения в дорожном движении в темное время суток.
Город на Бире 19:00
Происшествия
Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Общество
Волна жары прогнозируется в нескольких регионах России на Урале
Температура выше нормы на 6-7 градусов прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях до середины недели.
ТАСС 19:01
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
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ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс
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Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 10 июля в 20:33
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В Индии коронавирусом заразилась одна из самых красивых женщин мира
COVID-19 был подтвержден у звезды Болливуда и модели Айшварии Рай Баччан, которая регулярно попадает в различные рейтинги самых красивых женщин мира.
MedikForum.ru 11:46
Общество
Кабмин выделил более 5 млрд рублей на выплату отпускных медработникам
Средства в размере 5 миллиардов рублей направят не только на оплату отпусков, которые были взяты, но и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска, рассказали в кабмине.
iReactor вчера в 05:45
Музыка
Кировская филармония проведет фестиваль музыки под открытым небом
Кировская филармония проведет в августе музыкальный фестиваль под открытым небом, заявил директор учреждения Александр Гаврилин, 12 июля передает «Эхо Москвы в Кирове».
ИА Красная Весна 11:13
Футбол
Уткин: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается
«Зенит» выиграл чемпионат РПЛ за четыре тура до финиша, что является новым рекордом первенства.
RT на русском 18:32
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В Токио на военной базе Минобороны разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, американского производства.
Актуальные Новости 13:39
Футбол
Тренер «Краснодара»: негативные результаты в РПЛ давили на нас
Неудачные результаты в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) давили на футболистов "Краснодара", заявил главный тренер Мурад Мусаев.
РИА Новости 16:52
Общество
В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удаленной работой.
Lenta.ru 20:15
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.
CT news 17:40
Общество
Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России
В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета 17:12
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
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Анжелика Варум помолодела на карантине
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Финансы
На развивающихся рынках наметился приток международных средств
На развивающихся рынках наметился приток международных средств Минувшая неделя ознаменовалась рекордными вложениями в фонды Китая, которые превысили $6,1 млрд — максимум с 2015 года.
Коммерсантъ 11:41
Игры
Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2
Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится.
The GEEK 15:00
Политика
Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прокомментировал данные о "российском следе" в протестах. Об этом сообщает телеканала Pink.
Газета.Ru 20:34
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Издание Collider составило рейтинг лучших злодеев из кинофильмов вселенной Marvel.
Газета.Ru вчера в 13:50
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех произведений из сборника "Если оно кровоточит" ("If It Bleeds").
Peterburg2.ru 16:36
Гаджеты
Опубликованы скрытые функции смартфонов
Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53