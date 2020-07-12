с чего всё началось

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства, в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения. Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека.

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Экономика Пандемия ускорила темпы роста российской онлайн-торговли Без обусловленного пандемией режима самоизоляции органический рост с учетом инвестиций в интернет-торговлю крупнейших игроков был бы на 6,6 п. п. меньше и его объем в 2024 году составил бы только 5,6 трлн руб. В 2011 – 2019 годы среднегодовой темп роста равнялся, по оценке Data Insight, 28%. 8

Происшествия Сотрудники ГИБДД ЕАО рассказали ребятам о правилах дорожного движения В ходе мероприятия ребятам, находящихся в дворовых территориях, объясняли Правила дорожного движения для пешеходов и пассажиров, как использовать световозвращающие приспособления и необходимость их применения в дорожном движении в темное время суток.

Происшествия Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.

Общество Волна жары прогнозируется в нескольких регионах России на Урале Температура выше нормы на 6-7 градусов прогнозируется в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях до середины недели.

Общество В США покончил с собой внук Элвиса Пресли В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Общество Кабмин выделил более 5 млрд рублей на выплату отпускных медработникам Средства в размере 5 миллиардов рублей направят не только на оплату отпусков, которые были взяты, но и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска, рассказали в кабмине. 4

Музыка Кировская филармония проведет фестиваль музыки под открытым небом Кировская филармония проведет в августе музыкальный фестиваль под открытым небом, заявил директор учреждения Александр Гаврилин, 12 июля передает «Эхо Москвы в Кирове».

Футбол Уткин: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается «Зенит» выиграл чемпионат РПЛ за четыре тура до финиша, что является новым рекордом первенства.

Футбол Тренер «Краснодара»: негативные результаты в РПЛ давили на нас Неудачные результаты в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) давили на футболистов "Краснодара", заявил главный тренер Мурад Мусаев.

Общество Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге. 150

Финансы На развивающихся рынках наметился приток международных средств На развивающихся рынках наметился приток международных средств Минувшая неделя ознаменовалась рекордными вложениями в фонды Китая, которые превысили $6,1 млрд — максимум с 2015 года.

Игры Ubisoft бесплатно раздаёт Watch Dogs 2 Любой желающий прошедший регистрацию на сервисе Uplay может совершенно бесплатно загрузить Watch Dogs 2. Стоит отметить, что после презентации бесплатная раздача закончится. 11

Политика Вучич заявил об отсутствии «российского следа» в протестах в Сербии Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прокомментировал данные о "российском следе" в протестах. Об этом сообщает телеканала Pink.