с чего всё началось

В министерстве обороны Азербайджана сообщили о гибели еще одного военного в результате боестолкновения на границе с Арменией. Как сообщается на сайте ведомства, в больнице умер солдат, получивший в ходе конфликта тяжелые ранения. Таким образом, со стороны Азербайджана погибли три человека.

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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