В Минске во время акции протеста 16 августа погиб 19-летний парень, сообщило МВД Белоруссии. На юношу наехал автомобиль, он погиб от полученных в ДТП травм. По официальным данным, это третий погибший во время акций, начавшихся после выборов президента.

Число погибших в ходе протестов в Минске достигло трех

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