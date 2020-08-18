Происшествия
ГородовойЧисло погибших в ходе протестов в Минске достигло трех
В Минске во время акции протеста 16 августа погиб 19-летний парень, сообщило МВД Белоруссии. На юношу наехал автомобиль, он погиб от полученных в ДТП травм. По официальным данным, это третий погибший во время акций, начавшихся после выборов президента.
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В Белоруссии сообщили о гибели участника протестов под колесами автомобиля
Московский Комсомолец06:32
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Сегодня в 22:00 по московскому времени состоится полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором «Лейпциг» встретится с «ПСЖ».
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Врачи поставили основной диагноз актеру Михаилу Ефремову, госпитализированному ранее с подозрением на инсульт, - ишемические атаки.
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