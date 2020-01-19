Армия и оружие
ИзвестияЧисло погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в субботу, 18 января. По предварительным данным, обстрел произвели вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы).
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В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
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СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
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