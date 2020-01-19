Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЧисло погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в субботу, 18 января. По предварительным данным, обстрел произвели вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы).
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Число погибших при обстреле казармы в Йемене возросло до 80 человек

РИА Новости05:35

Число жертв обстрела лагеря в Йемене увеличилось до 60

Московский Комсомолецвчера в 17:27

СМИ: Число погибших при обстреле в Йемене увеличилось до 80

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ТАСС02:05

Число погибших при ракетном обстреле в Йемене продолжает расти

Газета.Ru02:17

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РБК03:35

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известиявчера в 17:05
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В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

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При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель

Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
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Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова

В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
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Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
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«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку машин

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Участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков умер в 36 лет

Экс-участник немаловажной команды КВН "Город Пятигорск" Тимур Гайдуков скончался на 37-м году жизни.
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Мейвезер объявил о реванше с Макгрегором в 2020 году

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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
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Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

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Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
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Отец Хабиба Нурмагомедова назвал условие реванша с Конором Макгрегором

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