Армия и оружие

ИзвестияИзвестияЧисло погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Число погибших в результате ракетного обстрела по тренировочному лагерю армии Йемена в провинции Мариб на северо-востоке страны возросло до 60. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya в субботу, 18 января. По предварительным данным, обстрел произвели вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы).
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