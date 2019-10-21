Происшествия
Вести.RuВ Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов
В городе Серена от пулевого ранения погиб молодой человек — гражданин Эквадора. Поводом для протестов стало решение властей незначительно повысить цены на проезд в метро — на 30 песо (0,042 доллара). Сначала мирные акции переросли в столкновения с правоохранителями.
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Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Технологии
Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
REGNUM 03:01
Общество
Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Общество
В России выросли продажи антидепрессантов
Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее.
Известия вчера в 14:00
Происшествия
Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае
Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
REGNUM 19 октября в 03:29
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Здоровье
Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами
Врачи прокомментировали употребление россиянами яиц сверх нормы. Со специалистами беседовали «Известия».
Lenta.ru 02:04
Фигурное катание
В Сети опубликовано видео исторического проката ученицы Тутберидзе
РЕН ТВ вчера в 16:17
Футбол
Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
Татар-информ вчера в 04:40
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Футбол
«Милан» упустил победу над «Лечче»
«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
Soccer.ru вчера в 16:42
Армия и оружие
Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха
Lenta.ru вчера в 19:45
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Экономика
В России закроются магазины американского бренда Under Armour
О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
Ведомости вчера в 17:59
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
Армия и оружие
На корабле ВМС США установят первый боевой лазер
США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США
Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
ОК! вчера в 08:51
Здоровье
Генетик: самообследование может провоцировать появление опухоли
Врач центра персонализированной медицины МКНЦ Анастасия Данишевич рассказала, когда самообследование может привести к развитию онкологии.
Крестьянская жизнь 19 октября в 04:42
Происшествия
В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Общество
В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству
Деловой квартал (Челябинск) 01:46
Общество
ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока
Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться.
РБК вчера в 03:42
Общество
Росконтроль выявил лучший черный чай
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил черный чай. Продукт был оценен по 50 параметрам.
ФедералПресс 02:03
Армия и оружие
ДНР: Украина нарушила режим перемирия 38 раз за прошедшие сутки
REGNUM 19 октября в 04:20
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Авто
Skoda с начала года увеличила продажи на 7% в России
Тарантас Ньюс вчера в 05:13
Общество
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Известия вчера в 12:00
Хоккей
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:54
Футбол
Перес провел переговоры с Моуринью о возвращении в «Реал»
По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".
ProstoProSport 02:24
Экономика
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00