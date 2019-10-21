Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Чили растет число погибших из-за массовых протестов и погромов

В городе Серена от пулевого ранения погиб молодой человек — гражданин Эквадора. Поводом для протестов стало решение властей незначительно повысить цены на проезд в метро — на 30 песо (0,042 доллара). Сначала мирные акции переросли в столкновения с правоохранителями.
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Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили

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Число жертв беспорядков в Чили возросло до десяти

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В Чили при пожаре на разграбленном в ходе беспорядков складе погибли пять человек

ТАССвчера в 18:54

В Чили число погибших в результате протестов выросло до десяти человек

РИА Новостивчера в 21:05

Каковы перспективы протестов в Чили

News.ruвчера в 08:38
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Происшествия

В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании

Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
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Технологии

Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона

Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
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Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Общество

В России выросли продажи антидепрессантов

Аптечные продажи антидепрессантов и успокоительных выросли на 12–15% по сравнению с годом ранее.
Известия вчера в 14:00
Происшествия

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Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, судьба ещё 13 человек остаётся неизвестной.
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Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
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В Сети опубликовано видео исторического проката ученицы Тутберидзе

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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

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СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Футбол

«Милан» упустил победу над «Лечче»

«Милан» сыграл вничью с «Лечче» в матче 8-го тура чемпионата Италии.
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Армия и оружие

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Lenta.ru вчера в 19:45
Политика

Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой

Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
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В России закроются магазины американского бренда Under Armour

О закрытии российских магазинов Under Armour «Ведомостям» рассказали два консультанта на рынке недвижимости, работающие с торговыми центрами, два топ-менеджера двух крупных московских торговых центров, в которых были или сейчас работают точки этого бренда, и два топ-менеджера крупных сетей спортивной одежды и обуви – конкурентов Under Armour.
Ведомости вчера в 17:59
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили

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Армия и оружие

На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
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Меган Маркл и принц Гарри увезут сына в США

Legion-Media По словам издания, отпуск Меган Маркл и принца Гарри продлится шесть недель, с начала ноября и до рождественских каникул.
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Генетик: самообследование может провоцировать появление опухоли

Врач центра персонализированной медицины МКНЦ Анастасия Данишевич рассказала, когда самообследование может привести к развитию онкологии.
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Происшествия

В Екатеринбурге при стрельбе в ночном клубе пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в ночном клубе HOPS в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:05
Общество

В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству

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Общество

ПФР напомнил о возможности выйти на пенсию раньше срока

Россияне предпенсионного возраста имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока, если они не могут трудоустроиться.
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Общество

Росконтроль выявил лучший черный чай

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» изучил черный чай. Продукт был оценен по 50 параметрам.
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ДНР: Украина нарушила режим перемирия 38 раз за прошедшие сутки

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Политика

Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора

Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
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Skoda с начала года увеличила продажи на 7% в России

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Перес провел переговоры с Моуринью о возвращении в «Реал»

По информации авторитетного источника El Chiringuito, часто выдающего правдивые эксклюзивные инсайды, функционер провел переговоры с португальцем после поражения "королевского клуба" в матче чемпионата от "Мальорки" (0:1). После фиаско на Мальорке "Реал" опустился с первого места в чемпионате на второе, пропустив вперед "Барселону".
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ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

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