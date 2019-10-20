с чего всё началось

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости. «Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья», — заявила мэр столичного региона Карла Рубилар.

Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

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Происшествия В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.