Происшествия

RT на русскомRT на русскомЧисло погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти

В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости. «Пять тел были найдены в центре по продаже нижнего белья», — заявила мэр столичного региона Карла Рубилар.
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с чего всё началось
В Чили на протестах против повышения тарифов в метро в нескольких городах задержали 1 462 человека, сообщает радиостанция Bio Bio
 со ссылкой на прокуратуру.
Коммерсантъвчера в 15:51

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В Чили при пожаре на разграбленном в ходе беспорядков складе погибли пять человек

ТАССвчера в 18:54

Число жертв беспорядков в Чили возросло до десяти

Аргументы и Фактывчера в 22:15

В Чили число погибших в результате протестов выросло до десяти человек

РИА Новостивчера в 21:05

Более 1,4 тыс. человек задержали в ходе массовых беспорядков в Чили

РБКвчера в 17:34

В Чили число жертв протестов увеличилось до десяти

Московский Комсомолецвчера в 21:13

Каковы перспективы протестов в Чили

News.ruвчера в 08:38

В Чили продолжаются массовые беспорядки: три человека погибли

Красная веснавчера в 04:12
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Армия и оружие

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Lenta.ru вчера в 11:00
Футбол

Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы

Татар-информ вчера в 04:40
Происшествия

В России проверят все дамбы после ЧП в Красноярском крае

Росприроднадзор с 23 октября проверит все дамбы в России после ЧП в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 14:46
Армия и оружие

СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019»

Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
REGNUM 01:11
Армия и оружие

Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
Ведомости 01:29
Теннис

Рублёв победил Маннарино и выиграл Кубок Кремля

RT на русском вчера в 11:57
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.
РБК 00:00
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

Реже (8%) называют себя «жертвами перестройки» люди в возрасте от 18 до 24 лет.
РБК вчера в 21:25
Происшествия

Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.
URA.Ru 01:15
Армия и оружие

В НАТО намерены готовить войска к действиям в условиях российской зоны ограничения манёвров

НАТО планирует разработать методику проведения военных учений, позволяющих подготовить войска альянса к действиям в условиях ограничения и воспрещения доступа и манёвра (anti-access/area denial, или A2/AD), которые может создать Россия.
RT на русском 00:03
Экономика

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

С 1 ноября Сбербанк запускает новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу.
Ведомости вчера в 17:30
Футбол

«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью

Российская газета вчера в 14:46
Общество

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 06:27
Кино

Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»

Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru вчера в 16:41
Космос

В сети появилось видео строительства корабля Starship SpaceX

В сети появилось видео строительства прототипа космического корабля Starship, которое ведет корпорация SpaceX.
Профиль 18 октября в 12:34
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19 октября в 19:58
Единоборства

Бой между россиянином и казахстанцем завершился массовой дракой

Инцидент произошел после окончания поединка между российским бойцом Али Багаутиновым и казахстанцем Жалгасом Жумагуловым.
Lenta.ru вчера в 11:21
Армия и оружие

Террористы расширяют присутствие в Юго-Восточной Азии — Шойгу

По словам Шойгу, потерпев поражение в Сирии, прикрывающиеся исламом террористы значительно расширили своё присутствие в Юго-Восточной Азии.
REGNUM 00:56
Происшествия

В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи

Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.
REGNUM вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.
Московский Комсомолец 19 октября в 09:09
Культура

Федор Добронравов прокомментировал переименование «Сватов»

Культуромания 18 октября в 07:36
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала купание супруга в ледяной воде

Вечерняя Москва вчера в 22:47
Футбол

«Зенит» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» победили «Ростов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 19 октября в 14:08
Космос

Астрофизики: Инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами»

Астрофизики из Тбилисского университета в Грузии сделали заявление, что инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами».
Актуальные Новости вчера в 09:00
Общество

Названы регионы России с самым доступным газом

Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.
Lenta.ru вчера в 19:51
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

С 21 октября сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям приобрести автомобили из своего парка, рассказал РБК представитель компании.
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Футбол

Жардим: уверен, «Монако» вернётся в верхнюю часть турнирной таблицы

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии матча 10-го тура французской Лиги 1 с «Ренном», который состоится завтра, 20 октября.
Чемпионат 19 октября в 01:38
Армия и оружие

В Сирии заявили о попадании турок в котел

Депутат парламента Сирии Джансет Казан заявила РИА Новости, что турецкие войска находятся в окружении на северо-востоке республики и скоро покинут эту территорию.
Lenta.ru вчера в 15:07
Политика

Вступили в силу пошлины США на товары из Евросоюза

Вступили в силу американские пошлины на 150 видов товаров из Евросоюза, которые затронут экспорт на сумму $7,5 млрд.
Rambler News Service 18 октября в 04:14
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