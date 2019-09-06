Общество

ТАССТАССЧисло погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43

Ранее сообщалось о 30 погибших. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений.
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Число жертв «Дориана» на Багамах возросло до 43

Газета.Ru02:00

Власти Багам заявили, что число жертв урагана может стать «ошеломляющим»

Росбалт05 сентября в 21:20

ООН назвала число пострадавших от урагана «Дориан» на Багамах

Ридус05 сентября в 15:22

Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43

ТАССвчера в 23:23

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до 43 человек

РИА Новостивчера в 23:32

Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали 43 человека

Телеканал 360°01:26

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах выросло до 43 человек

РБКвчера в 23:52
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
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МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
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Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
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Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
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На Венецианском кинофестивале объявят победителей

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что условно-освобожденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не нужно вычеркивать из жизни и не исключил возможности их возвращения в сборную.
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Происшествия

Корреа введен в искусственную кому

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В Сургуте под дорожным катком погиб сотрудник мэрии

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Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс

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На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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