Общество
ТАССЧисло погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Ранее сообщалось о 30 погибших. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений.
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Политика
Вышинский вылетает из Киева в Москву
Главред "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.
Московский Комсомолец 03:04
Политика
Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен
Адвокат не исключил, что отказ выдавать россиянина может осложнить ситуацию с обменом.
Говорит Москва вчера в 12:22
Гаджеты
Бренды Emporio Armani и Diesel выпустили новые смарт-часы
3DNews вчера в 07:15
Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе заподозренное в контрабанде судно
Иранская береговая охрана задержала в районе Персидского залива судно, заподозренное в контрабанде топлива.
Известия 05:08
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Цемаха
Москва 24 05 сентября в 05:36
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций.
Газета.Ru 05:13
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Баскетбол
Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира
Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru вчера в 10:45
Транспорт
Вторая «Комета» на подводных крыльях прибыла в Севастополь
Второе судно на подводных крыльях "Комета-120М", которое будет курсировать вдоль берега Крыма, прибыло в Севастополь, однако работать оно начнет только в следующем году.
ТАСС 00:45
Кино
На Венецианском кинофестивале объявят победителей
ТАСС вчера в 17:02
Футбол
Черчесов не исключил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что условно-освобожденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не нужно вычеркивать из жизни и не исключил возможности их возвращения в сборную.
REGNUM 04:16
Происшествия
Корреа введен в искусственную кому
Американский пилот команды Sauber Junior Team by Charouz Хуан Мануэль Корреа, получивший травмы в аварии во время гонки "Формулы-2" на прошлой неделе, введен в состоянии искусственной комы, говорится в заявлении семьи 20-летнего спортсмена, размещенном на его странице в Instagram.
РИА Новости 04:44
Политика
Умер экс-губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался в возрасте 80 лет.
Известия 02:48
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Общество
Самую большую школу в России ввели в эксплуатацию в Москве
Школу на 2,5 тыс. мест на территории бывшего завода ЗИЛ, которая стала самой большой в России, ввели в эксплуатацию в столице.
Агентство Москва 04:51
Здоровье
Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс
REGNUM вчера в 08:36
Экономика
Мукомолы Казахстана переносят производство в Узбекистан — Forbes
Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы.
REGNUM 04:18
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Здоровье
Диетологи раскрыли самые современные методы похудения
Одна куриная грудка не спасет, говорят диетологи. Они приоткрыли завесу самого современного метода похудения.
MedikForum.ru вчера в 19:48
Политика
Автобусы с украинскими заключенными приехали в аэропорт Внуково
К правительственному терминалу Внуково-2 приехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские заключенные для обмена, сообщает «Интерфакс».
Дождь 03:17
Футбол
Оби Микела высмеяли после публикации фейковой цитаты о себе
Бывшего полузащитника «Челси» Джона Оби Микела высмеяли пользователи Instagram после ответа на поддельные слова хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша.
Спорт-Экспресс 04:43