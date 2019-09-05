Общество
ТАССЧисло погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Ранее сообщалось о 30 погибших. Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:52, Вашингтон
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Теннис
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
RT на русском вчера в 19:17
Политика
США отказались приобретать у России гиперзвуковые ракеты
РИА Новости вчера в 19:50
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт развелся с женой, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 19:06
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Финансы
Качество выдачи кредитных карт ухудшается два квартала подряд
Максимальные объемы выдач кредитных карт, традиционно, приходятся на ноябрь - декабрь каждого года, когда, с одной стороны, есть повышенный спрос со стороны потребителей, а с другой - сами банки стараются выполнить годовые бизнес-планы по продаже кредитных продуктов, отмечают специалисты.
Российская газета 03:00
Футбол
В ФИФА оценили суперспасение Чернова в матче с «Локомотивом»
Защитник «Ростова» Евгений Чернов в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1) в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.
Спорт-Экспресс вчера в 21:18
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Известия вчера в 17:25
Армия и оружие
В США впервые в истории армии генералами стали две сестры
Две сестры впервые за 244-летнюю историю армии США стали генералами, передает USA Today.
Аргументы и Факты вчера в 12:04
Экономика
На ростовском заводе «Цимлянские вина» началась «новая жизнь»
Завод «Цимлянские вина» в Ростовской области, признанный в июне текущего года банкротом, возобновил производство.
REGNUM вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Актриса Полина Сыркина стала мамой во второй раз
Актриса Полина Сыркина, запомнившаяся зрителем по сериалу «Двойная жизнь», стала во второй раз мамой.
Актуальные Новости 02:01
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете 2019-го
Кому холодное лето помешало заработать больше Анализ Nielsen показал, что в июле и августе в денежном выражении спрос на летние товары оказался ниже, чем если бы температура установилась на уровне средних значений за аналогичные периоды прошлых лет.
РБК 01:15
Авто
Китайские грузовики представили на Comtrans-2019
Грузовики из Китая выставлены на Comtrans-2019.
Car.ru 03:46
Футбол
Эндрю Робертсон: «Не думаю, что Россия была лучше»
Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от команды России в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:2). - Я раздражен всем, включая собственную игру, и тем, что парни там делали, — цитирует официальный сайт УЕФА Робертсона.
Спорт-Экспресс вчера в 17:38
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим.
ТАСС 02:35
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Происшествия
Памфилова рассказала о травмах после нападения
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова получила травмы в результате нападения неизвестного.
Интерфакс вчера в 10:17
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Космос
В сентябре кировчане смогут увидеть в небе МКС
Как сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове», при наблюдении невооружённым глазом МКС представляет собой яркую звезду, по яркости сопоставимую с планетой Юпитер.
Свойкировский.рф вчера в 01:18
Футбол
Платини пообещал вернуться в футбол
Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.
Sport24.ru 01:45
Интернет
HUAWEI представила маршрутизатор HUAWEI WiFi Q2 Pro на IFA 2019
Компания HUAWEI представила домашний беспроводной маршрутизатор нового поколения HUAWEI WiFi Q2 Pro, предназначенный для высокоскоростной передачи данных.
PC Week/RE вчера в 09:54
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17