Происшествия

Новый ВекНовый ВекЧисло погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек

Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута. Согласно последним данным, 100 человек погибли, более 4 000 человек получили различные ранения, передает AFP News.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Пожар после взрыва в Бейруте еще не потушен

ТАСС02:44

В Бейруте растет число жертв взрыва - более 100 погибших и 4 тысяч раненых

Газета.Ru03:12

В Совфеде заявили, что Россия должна «подставить плечо» Ливану

Национальная служба новостей06:07

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

РБК01:44

Число погибших при взрыве в Бейруте может достичь ста человек

РИА Новости01:40

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Интерфакс00:46

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100 человек

Коммерсантъ03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:04, Ашберн
Происшествия

В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей

RT на русском 04:59
1
Гаджеты

Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»

Минимальная цена Apple iMac составляет 1800 долларов, максимальная комплектация обойдется в 8800 долларов.
Evo-rus.com 02:43
49
Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM вчера в 04:23
60
Наука

В ДГУ создадут лабораторию наноматериалов для энергетики и экологии

Салатавия 01:50
2
Происшествия

Круизный лайнер затонул в порту Бейрута после взрыва, есть жертвы

Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после мощнейшего взрыва, прогремевшего там накануне.
РЕН ТВ 06:55
Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Финансы

Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе

Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
33
Игры

Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone озолотили Activision Blizzard – Бобби Котик похвастался финансовыми успехами

Значения внутриигровых платежей в Modern Warfare и Warzone оказались в пять раз выше, чем в течение того же квартала в играх серии Call of Duty годом ранее.
Srnsk 05:23
3
Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
30
Политика

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
1,9K
Происшествия

В Сочи 11-летний мальчик погиб после нападения медведей

ТАСС 03:15
271
Шоу-бизнес

Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»

Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
19
Общество

Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике

Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Взгляд.ру 07:14
Общество

В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом

В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
1,2K
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
49
Политика

Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.
РБК 08:00
Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
467
Здоровье

Умерли 518 зараженных коронавирусом саратовцев

Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, на данный момент умерли 518 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области.
Saratovnews 05:34
Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
459
Футбол

«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Шоу-бизнес

Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы

РИА Новости 06:17
82
Общество

Гуманитарная операция России в Ливане начнется в ближайшее время

Россия и Ливан согласовывают российскую гуманитарную операцию по ликвидации последствий взрыва в Бейруте, она начнется в ближайшее время.
ТАСС 08:03
1
Армия и оружие

Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии

Слово и Дело 06:45
2
Общество

Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве

Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
15
Происшествия

Беспилотник снял последствия мощного взрыва в Бейруте

Как ранее сообщали «Кубанские новости», 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв.
Кубанские новости 07:13
Общество

Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом

Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.
REGNUM 07:36
Интернет

Сервис Google Play Music прекратит работу осенью

Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
4
Шоу-бизнес

Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями

Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
40
Происшествия

Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта

Rusvesna.su 07:18
Фигурное катание

Плющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб

Metaratings 07:13
Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
Главное