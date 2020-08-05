Происшествия
Новый ВекЧисло погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек
Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута. Согласно последним данным, 100 человек погибли, более 4 000 человек получили различные ранения, передает AFP News.
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Происшествия
В Бейруте после взрыва в порту погибли десять спасателей
RT на русском 04:59
Гаджеты
Apple обновила линейку iMac, сделав их «самыми мощными в истории»
Минимальная цена Apple iMac составляет 1800 долларов, максимальная комплектация обойдется в 8800 долларов.
Evo-rus.com 02:43
Происшествия
Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда
REGNUM вчера в 04:23
Происшествия
Круизный лайнер затонул в порту Бейрута после взрыва, есть жертвы
Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул в порту Бейрута после мощнейшего взрыва, прогремевшего там накануне.
РЕН ТВ 06:55
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Финансы
Минфин снизил почти в два раза продажи валюты из ФНБ в августе
Минфин снизит объем ежедневных продаж валюты из Фонда национального благосостояния в августе (с 7 августа по 4 сентября) до 3,1 млрд руб. с 5,7 млрд руб. в июле.
Российская газета 07:12
Игры
Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone озолотили Activision Blizzard – Бобби Котик похвастался финансовыми успехами
Значения внутриигровых платежей в Modern Warfare и Warzone оказались в пять раз выше, чем в течение того же квартала в играх серии Call of Duty годом ранее.
Srnsk 05:23
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период»
Популярная российская телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова согласилась принять участие в одном из популярнейших шоу на телевидении.
CT news вчера в 20:24
Общество
Зафиксирован абсолютный минимум количества льда в Арктике
Абсолютный минимум ледовитости за всю историю наблюдений зафиксирован в Арктике в июле, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Взгляд.ру 07:14
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
В Турции число новых заболевших за последние сутки преодолело отметку в тысячу человек.
BFM.ru 07:27
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Политика
Медведев заявил о необходимости считаться со сторонниками Фургала
Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поддерживает много людей и государство должно с этим считаться, заявил бывший глава правительства России, зампредседателя Совета безопасности и глава «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев.
РБК 08:00
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Здоровье
Умерли 518 зараженных коронавирусом саратовцев
Как сообщил первый заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, на данный момент умерли 518 зараженных коронавирусом жителей Саратовской области.
Saratovnews 05:34
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым
РИА Новости 06:18
Общество
Гуманитарная операция России в Ливане начнется в ближайшее время
Россия и Ливан согласовывают российскую гуманитарную операцию по ликвидации последствий взрыва в Бейруте, она начнется в ближайшее время.
ТАСС 08:03
Армия и оружие
Преимущество российских С-400 раскрыли в Индии
Слово и Дело 06:45
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Происшествия
Беспилотник снял последствия мощного взрыва в Бейруте
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 4 августа в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв.
Кубанские новости 07:13
Общество
Глава Калмыкии Хасиков заразился коронавирусом
Элиста, 5 августа 2020, 14:36 — REGNUM У главы Республики Калмыкия Бату Хасикова подтверждено заражение коронавирусом, об этом он сам сообщил в видеообращении 5 августа.
REGNUM 07:36
Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru 06:06
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Происшествия
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18