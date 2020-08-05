Происшествия
РБКЧисло погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек
В результате взрыва в Бейруте погибли более 100 человек, передают Agence France Press и Al-Hadath со ссылкой на данные Красного креста. Ранее министр здравоохранения Ливана сообщал о 78 умерших. Более 4 тыс. человек пострадали.
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Общество
Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия
Интерфакс вчера в 20:03
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Некоторым гражданам уже сделали выплаты в первые два летние месяца. В текущем месяце средства россияне также получат.
Evo-rus.com 01:24
Кино
Sony займется байопиком о Уитни Хьюстон
После длительной борьбы за фильм «I Wanna Dance With Somebody» («Я хочу потанцевать с кем‑нибудь») о жизни Уитни Хьюстон права на него получила студия Sony и ее подразделение TriStar.
Афиша Daily 03:11
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru вчера в 14:01
Футбол
Испанский вратарь Икер Касильяс завершил игровую карьеру
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Икер Касильяс объявил о завершении спортивной карьеры.
Российская газета вчера в 08:48
Общество
У экс-президента «Интеко» Солощанского проходит обыск
Источник «Интерфакса» сообщил, что обыск в квартире бизнесмена в Гранатном переулке проходит в рамках уголовного дела.
Коммерсантъ 02:07
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Происшествия
В ДТП около аэропорта Кольцово пострадали двое мужчин
Накануне в Екатеринбурге около аэропорта Кольцово на улице Бахчиванджи,1 произошло ДТП, в результате которого пострадали 55-летний водитель и 44-летний пассажир.
Коммерсантъ Екатеринбург 02:10
Общество
Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
Путешествия
Россияне предпочли турецким отелям жилье на отечественных курортах
По информации аналитиков, на Черноморском побережье до сих пор наблюдается повышенный спрос на краткосрочную аренду жилья.
Общественная служба новостей 02:49
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru 03 августа в 04:58
Происшествия
Бейрут приходит в себя после мощного взрыва. Дорожные службы приступили к разбору завалов
Волонтеры Ливанского общества Красного Креста спешно доставляют в больницы сотни пострадавших в результате взрыва на складе химикатов в морском порту Бейрута.
ТАСС вчера в 21:21
Экономика
Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей
Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.
ИА Красная Весна вчера в 03:44
Технологии
Спрос на сим-карты реально сокращается
Сотовые операторы готовятся к eSIM Российские мобильные операторы могут в этом году сократить на 3–5% закупки физических сим-карт из-за падения спроса среди абонентов.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Футбол
Сегодня донецкий «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в Лиге Европы
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Шахтер» стал чемпионом Украины, а «Вольфсбруг» занял седьмое место в чемпионате «Германии».
ГЛАС.RU 01:29
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Россияне могут разочароваться в депозитах как формах сбережений денег, ситуация с вкладами может вернуться к состоянию середины 1990-х годов, когда их не воспринимали как источник приумножения накоплений.
РБК 02:30
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости вчера в 13:11
Финансы
Курсу рубля предсказали новое ослабление
Исходя из текущих цены нефти (43 доллара за баррель Brent) и курса рубля, сальдо счета текущих операций в III квартале вновь окажется вблизи нуля (против 10,5 млрд долларов в III квартале прошлого года) из-за падения физических объемов экспорта нефти и газа - это нивелирует большую часть роста цен на углеводороды.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными
RT на русском 02:54
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
4 августа национальный координационный совет при правительстве Черногории принял решение о внесении России в список стран, гражданам которых разрешен въезд, однако в России об открытии границ с Черногорией не заявляли.
Известия вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com вчера в 09:24
Общество
Подруга Картрайта рассказала о своих отношениях с погибшим рэпером
Подруга погибшего рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко заявила на допросе, что встречалась с ним в течение двух лет, а супруга музыканта Марина Кохал знала об их отношениях, сообщает «Пятый канал».
Аргументы и Факты 01:58
Политика
Минтруд заявил о создании механизма проверки гражданства госслужащих
В России создан механизм проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих, сообщили в Минтруде.
RT на русском вчера в 21:52
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
Новосибирск, 5 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов.
REGNUM 02:36
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38