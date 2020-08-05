Происшествия
Новый ВекЧисло погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек
Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута. Согласно последним данным, 100 человек погибли, более 4 000 человек получили различные ранения, передает AFP News.
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Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Происшествия
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Происшествия
В Москве задержали проректора МГУ Гришина
Проректор МГУ Алексей Гришин задержан в Москве по подозрению в преднамеренном банкротстве.
ТАСС 09:29
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Экономика
Авен назвал экзотичными требования Дерипаски к ЦБ
Авен подчеркивает, что ЦБ не давит на российские банки, а не менее важным фактором для кредитных организаций являются требования зарубежных контрагентов.
РБК 08:38
Политика
Медведев оценил текущие отношения России и Белоруссии
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения Москвы и Минска и интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании в Белоруссии.
RT на русском 08:24
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Политика
Трамп: Неплохо, если TikTok купит безопасная американская компания
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не возражает против приобретения какой-либо базирующейся в стране компанией всей социальной сети TikTok, если часть средств поступит в казну.
МИР 24 09:26
Футбол
«Динамо» готово заплатить €10 млн за хорватского полузащитника
По информации издания, сумма трансфера составит €10 млн. Отмечается, что сам игрок согласен продолжить карьеру в России.
Газета.Ru 06:52
Общество
Сотрудники ФСБ задержали мэра Богдановича
По предварительным данным, глава города Павел Мартьянов задержан, сообщил 66.RU осведомленный источник.
66.ru 08:35
Общество
Стали известны правила посещения театров и цирков в Москве
Посетителей с повышенной температурой или симптомами ОРВИ не будут допускать в театры, концертные залы и цирки в Москве, говорится в приказе столичного департамента культуры.
РИА Новости 07:15
Политика
Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что жители Хабаровского края, высказывая свою гражданскую позицию, должны при этом обязательно учитывать правила безопасности, соблюдать которые необходимо из-за коронавируса.
ТАСС 08:18
Происшествия
Такси в полете потеряло двигатель на стоянке аэропорта в Екатеринбурге
В Екатеринбурге автомобиль такси попал в страшную аварию на территории аэропорта Кольцово.
Вести.Ru 03:30
Здоровье
Курские медики из БСМП опубликовали открытое письмо губернатору
Курская правда 08:01
Происшествия
Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
РИА Новости 09:13
Авто
Купеобразный Infiniti QX55 выйдет на рынок весной 2021 года
Весной 2021 года продажи «купе» начнутся в Северной Америке, после чего кроссовер появится в других регионах.
Драйв 09:20
Армия и оружие
Challenger 2 оснастили новой 130-мм пушкой
Продемонстрированная пушка предназначена для использования в британском основном танке Challenger 2. Отмечается, что новая гладкоствольная пушка NG-130 калибра 130-миллиметров отличается существенной боевой эффективностью, в том числе благодаря применению современного аппарата заряжания.
Военное дело 03:46
Футбол
Мосгорсуд снизил срок наказания Мамаеву
Мосгорсуд 3 августа в ходе рассмотрения жалобы на приговор снизил срок наказания футболисту Павлу Мамаеву до одного года исправительных работ.
Парламентская газета 03 августа в 10:34
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК вчера в 12:09
Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
Коммерсантъ 08:16
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Общество
В Турции резко выросла заболеваемость коронавирусом
На курортах Турции зафиксирован резкий рост числа случаев коронавируса после возобновления авиасообщения с Россией.
Известия 08:00
Политика
Украина вышла из соглашения СНГ о погранвойсках
Украина вышла из соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
Lenta.ru 09:15
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru 04:56