Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута. Согласно последним данным, 100 человек погибли, более 4 000 человек получили различные ранения, передает AFP News.

Число погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек

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