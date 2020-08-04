Происшествия
Lenta.ruЧисло погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
В Минздраве сообщали как минимум о трех тысячах пострадавших и 30 погибших. В ливанском Красном Кресте отчитывались о 2200 раненных. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа.
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Происшествия
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Генеральный секретарь партии «Аль-Катаиб», пострадавший в результате мощнейшего взрыва в окрестностях порта Бейрута, умер от полученных травм, 4 августа сообщает телеканал Al Arabia.
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Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
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ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию
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Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
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Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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В Калининграде церемония прощания с экс-мэром города (1998-2007 гг.) Юрием Савенко состоится 5 августа в храме святого благоверного великого князя Александра Невского, с 12 часов по 13:30.
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Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
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Руководство украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" уволит сотрудников поезда №9/10 Киев-Мариуполь, которые проявили халатность на рабочем, по вине которых посторонний человек проник ночью в купе поезда и избил женщину с целью изнасилования.
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