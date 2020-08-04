В Минздраве сообщали как минимум о трех тысячах пострадавших и 30 погибших. В ливанском Красном Кресте отчитывались о 2200 раненных. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа.

Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50

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Происшествия Умер пострадавший при взрыве в Бейруте глава одной из ливанских партий Генеральный секретарь партии «Аль-Катаиб», пострадавший в результате мощнейшего взрыва в окрестностях порта Бейрута, умер от полученных травм, 4 августа сообщает телеканал Al Arabia.

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