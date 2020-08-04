Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧисло погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50

В Минздраве сообщали как минимум о трех тысячах пострадавших и 30 погибших. В ливанском Красном Кресте отчитывались о 2200 раненных. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута вечером 4 августа.
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Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается

Российская газета16:10

Число жертв взрыва в Бейруте достигло 63

RT на русском16:32

При взрыве в Бейруте погибли более 50 человек

РБК15:44

Количество жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 70

Известия16:26

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РИА Новости16:17

В Лиге арабских государств призвали к всеобщей солидарности с Ливаном

ТАСС16:35

Количество погибших из-за взрывов в Бейруте выросло до 50 человек

Интерфакс16:00
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
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