Происшествия
КоммерсантъПри взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения
В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна.
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Здоровье
В ростовские больницы зовут медиков с коронавирусной спецподготовкой
Управление здравоохранения Ростова приглашает специалистов на вакансии врачей, среднего и младшего медперсонала.
Город N (Ростов) 05:31
Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
Политика
В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»
Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
REGNUM 13:13
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
Милонов предложил отправить российских спасателей в Бейрут для помощи
Именно поэтому Милонов считает просто необходимым оказать помощь Ливии со стороны России.
Слово и Дело 16:37
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости 07:03
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Общество
Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах
Новые Известия вчера в 06:57
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Футбол
Сергей Рыжиков: были варианты продолжения карьеры вне России
39-летний вратарь Сергей Рыжиков рассказал о переходе в «Тамбов» и вариантах продолжения карьеры за пределами России.
Чемпионат 16:17
Футбол
Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
РИА Новости 15:25
Футбол
«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым
Бывший вратарь «Ахмата» Евгений Городов может перейти в «Краснодар».
Sport24.ru 15:13
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Авто
Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы
Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews 12:51
Авто
Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации
По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации.
Новые автомобили 11:59
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Правительство утвердило перечень лекарств для производства в России
Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия 10:46
Игры
Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation
Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации 14:42
Игры
Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа
CyberSport.ru 13:09
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
Лезги газет 18:01
Общество
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
Экономика
Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти
Отмечается, что расходы на работу российского премьер-министра и его аппарата со следующего года могут быть сокращены.
REGNUM 09:42
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01