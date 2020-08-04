В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна.

При взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения

Происшествия Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.

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