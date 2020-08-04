Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПри взрыве в Бейруте погибли более 70 человек, тысячи получили ранения

В результате взрыва в Бейруте ранения получили более 3,7 тыс. человек, погибли 73 человека, сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Минздрав Ливана. Взрыв прогремел несколько часов назад в порту города. Точная причина взрыва неизвестна.
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Число жертв мощного взрыва в Бейруте превысило 70

Газета.Ru17:33

Серия взрывов в Бейруте. Что известно к вечеру вторника

Интерфакс16:54

При взрыве в Бейруте погибли более 50 человек

РБК15:44

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

РИА Новости16:17

«Катастрофа для Ливана». Взрыв в Бейруте унес жизни более 70 человек, еще 3,7 тыс. ранены

ТАСС16:59

Число погибших в результате взрыва в Бейруте постоянно увеличивается

Российская газета16:10

Число погибших в Бейруте достигло 70

RT на русском17:01
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Здоровье

В ростовские больницы зовут медиков с коронавирусной спецподготовкой

Управление здравоохранения Ростова приглашает специалистов на вакансии врачей, среднего и младшего медперсонала.
Город N (Ростов) 05:31
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Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Дияб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUM 18:01
Политика

В черногорском монастыре отслужат молебен по жертвам операции «Буря»

Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа.
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
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Милонов предложил отправить российских спасателей в Бейрут для помощи

Именно поэтому Милонов считает просто необходимым оказать помощь Ливии со стороны России.
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
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Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
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Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
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Экономика

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
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Происшествия

Мощный взрыв в Бейруте почувствовали на Кипре

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Хамзат Чимаев может получить соперника из топ-15 рейтинга UFC

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«Краснодар» ведет переговоры с бывшим вратарем «Ахмата» Городовым

Бывший вратарь «Ахмата» Евгений Городов может перейти в «Краснодар».
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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

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Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
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Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

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Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации

По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации.
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Правительство утвердило перечень лекарств для производства в России

Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

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Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

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Дата выхода Baldur’s Gate III станет известна 18 августа

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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Пенсионный фонд России начнет производить выплаты для российских семей с детьми после 5 августа.
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Расходы на деятельность президента РФ с 2021 года могут вырасти

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Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

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