Происшествия
РИА НовостиЧисло погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
Ранее министр сообщал о 40 погибших и 2,5 тысячи раненых. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
Читать в источнике
Оценить363
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой
Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв в ливанской столице не был несчастным случаем, как говорится в официальной версии властей страны.
Известия 18:47
Кино
Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30
Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Фигурное катание
ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию
RT на русском 14:52
Космос
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вернулся на Землю, успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Аргументы недели 02 августа в 15:32
Политика
Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
Общество
Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
Общество
Внесение наличных на анонимные электронные кошельки запретили в России
Поправки вносят ограничения по электронным кошелькам платежных систем, а также по другим системам электронных денег.
ПолитРоссия 02 августа в 22:09
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Политика
Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября
Дональд Трамп заявил, что приложение должно быть продано одной из американских компаний, например, Microsoft.
CT news 01:35
Футбол
Лингард: «Тяжёлая работа всегда окупается»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард пообщался с журналистами перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа, первая встреча завершилась победой английского клуба со счётом 5:0.
Евро-футбол.ру 16:52
Общество
Число жертв урагана «Исаиас» в США выросло до четырех человек
Четыре человека погибли в результате тропического шторма «Исаиас» на восточном побережье США, 4 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.
ИА Красная Весна 19:36
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Наука
Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе
МедиаПоток вчера в 06:44
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Политика
Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами
Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Происшествия
У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Футбол
Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»
Бразильский нападающий Неймар прокомментировал трехлетнее пребывание в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 19:20
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
Общество
Взрыв в Бейруте «взорвал» Brent
Вестник Кавказа 13:59
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Здоровье
Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств
Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
Футбол
Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву
В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52