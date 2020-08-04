Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЧисло погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

Ранее министр сообщал о 40 погибших и 2,5 тысячи раненых. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.
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Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78

Интерфакс19:06

Минздрав Ливана: При взрыве в Бейруте погибли не менее 30 человек. Ранены около двух с половиной тысяч

Фонтанка.Ру15:07

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78

RT на русском19:33

Число жертв взрыва в Бейруте выросло до 78

Известия19:26

Al Jazeera: число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78

ТАСС18:47

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

РИА Новости16:17

При взрыве в Бейруте погибли более 50 человек

РБК15:44
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика

Трамп назвал взрыв в Бейруте атакой

Президент США Дональд Трамп считает, что взрыв в ливанской столице не был несчастным случаем, как говорится в официальной версии властей страны.
Известия 18:47
Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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Кино

Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Студия Disney решила выпустить игровой ремейк мультфильма «Мулан» на стриминговом сервисе Disney+.
АБН 18:49
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Фигурное катание

ISU объявил порядок проведения Гран-при по фигурному катанию

RT на русском 14:52
Космос

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска вернулся на Землю, успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Аргументы недели 02 августа в 15:32
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Политика

Консул Украины в Черногории возмутился открытием страны для россиян

Консул Украины в Черногории Михаил Шматов выразил возмущение в связи с решением республики разрешить въезд гражданам России «без всяких условий».
RT на русском 18:44
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Общество

Нижегородский вуз ответил на сообщения о зачислениях детей чиновников

Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
РИА Новости 17:56
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Общество

Внесение наличных на анонимные электронные кошельки запретили в России

Поправки вносят ограничения по электронным кошелькам платежных систем, а также по другим системам электронных денег.
ПолитРоссия 02 августа в 22:09
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Происшествия

Молодая сахалинка погибла под колесами седана

Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
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Политика

Трамп потребовал продать приложение TikTok до 15 сентября

Дональд Трамп заявил, что приложение должно быть продано одной из американских компаний, например, Microsoft.
CT news 01:35
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Футбол

Лингард: «Тяжёлая работа всегда окупается»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард пообщался с журналистами перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа, первая встреча завершилась победой английского клуба со счётом 5:0.
Евро-футбол.ру 16:52
Общество

Число жертв урагана «Исаиас» в США выросло до четырех человек

Четыре человека погибли в результате тропического шторма «Исаиас» на восточном побережье США, 4 августа сообщает телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.
ИА Красная Весна 19:36
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Политика

В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
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Наука

Доисторические гигантские секвойи могут появиться в Европе

МедиаПоток вчера в 06:44
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Религия

Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла

Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
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Политика

Лукашенко обратится с речью к гражданам Белоруссии перед выборами

Напомним, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Александр Лукашенко баллотируется на 6-й срок.
SM News вчера в 20:31
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Экономика

Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны

Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
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Общество

Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу

Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
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Происшествия

У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими

RT на русском 17:40
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
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Футбол

Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»

Бразильский нападающий Неймар прокомментировал трехлетнее пребывание в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 19:20
Здоровье

Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог

Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет 08:34
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Общество

Взрыв в Бейруте «взорвал» Brent

Вестник Кавказа 13:59
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн вчера в 09:37
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Футбол

Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

В новом приговоре Кокорину оставлен прежний срок в колонии, а Мамаеву реальный срок заменили исправительными работами на один год.
Реальное время вчера в 10:12
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Взрыв в БейрутеБольше новостей по теме
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