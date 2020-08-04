Ранее министр сообщал о 40 погибших и 2,5 тысячи раненых. Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших.

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

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