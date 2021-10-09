На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь.Взгляд.ру
Находящиеся на фронте бойцы ВСУ обвинили депутата Верховный рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илью Киву в оскорблении их достоинства из-за поздравления российского президента Владимира Путина с днем рождения.
Министерство иностранных дел (МИД) России направило ноту посольству США с требованием снять дипломатический иммунитет с трех сотрудников дипмиссии, подозреваемых в краже рюкзака в одном из столичных баров.