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Число погибших в результате отравления алкоголем в Оренбургской области выросло до 29

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области увеличилось с 26 до 29. Об этом сообщается на сайте СК РФ.В источнике
Светлана Петренко
На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь.Взгляд.ру

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