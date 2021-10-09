Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области увеличилось с 26 до 29. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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Светлана Петренко На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь. Взгляд.ру