Будьте в Плюсе

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30

Тридцать человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.
ТАСС
«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», – сказала она.
Петербургский дневник
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь.
РИА Новости
Расследованием занимается центральный аппарат СК.
Телеканал 360°

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Число жертв отравления суррогатом в Оренбуржье выросло до 30
Интерфакс12:47
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30
ТАСС12:44
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье стремительно растёт
Свободная Пресса05:10
СК: жертвами отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области стали 29 человек
Телеканал 360°10:30
Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 30
Известия13:22
Из 26 умерших от суррогата пятеро — орчане
Orsk.ru09:30
В Оренбургской области число погибших от контрафактного алкоголя выросло до 17 человек
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