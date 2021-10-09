«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», – сказала она.
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.
Вакцинированные от коронавируса пациенты почти никогда не оказываются в реанимации, а по каждому конкретному случаю следует разбираться отдельно, заявил в беседе с "Вечерней Москвой" врач и телеведущий Александр Мясников.
Журналист «Спорт-экспресса» Рустам Имамов заявил, что СМИ неверно истолковали его слова о поведении олимпийской чемпионки Алины Загитовой на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Металлургом».
"Сентябрьское повышение ключевой ставки регулятора на 0,25% уже привело к повышению процентных ставок — прежде всего, по депозитам от 6 месяцев — основными игроками рынка в среднем на 0,25%-0,35%", — отмечает Казанский.