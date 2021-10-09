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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30

30 человек погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.
ТАСС
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь.
РИА Новости
Там изъяли 1279 бутылок спиртосодержащей продукции без маркировки.
РИА Новости
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.
Gorod48

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