Космический корабль «Шэньчжоу-13», на котором китайские космонавты отправятся на орбитальную станцию «Тяньгун», доставлен на стартовую площадку космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая вместе с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F».
Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови в интервью РИА Новости рассказал, как повлияет отставка с поста федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на отношение страны к «Северному потоку-2».
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.
Что нового в Windows 11, как ее установить и стоит ли вообще это делать — в материале РИА Новости Трудности перехода Строго говоря, Windows 11 показали еще в июне, но пока она была доступна небольшому числу бета-тестеров и энтузиастов, которые тщательно изучали каждую новую сборку, выискивали и громко озвучивали любую ошибку.