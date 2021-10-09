Пора переходить: как установить новую Windows 11 и что из этого получится

Что нового в Windows 11, как ее установить и стоит ли вообще это делать — в материале РИА Новости Трудности перехода Строго говоря, Windows 11 показали еще в июне, но пока она была доступна небольшому числу бета-тестеров и энтузиастов, которые тщательно изучали каждую новую сборку, выискивали и громко озвучивали любую ошибку.