Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил в субботу, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием принял решение оставить свой пост.
Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион не смотрел фильм "Искушение" Пола Верховена, но считает его надругательство над христианством и монашеством, о чем он заявил в эфире телепередачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".