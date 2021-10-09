«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», – сказала она.
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что в Госдуме рассматривается законопроект о возвращении 30 государственных льгот для "детей войны".
Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.
Оказывается после выхода шоу на ТНТ уважаемый Масляков, увидев, что действительно по беспределу украли все, чем он занимался столько лет, все-таки по своим каналам дошел до администрации президента, встретился с Антоном Вайно и объяснил ситуацию.
Как сообщил журналист Рустам Имамов у себя в Telegram, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова требует удалить фотографии с ней, которые он сделал на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), когда играли «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».