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В Оренбургской области от суррогатного алкоголя скончались уже 29 человек

В Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем скончались уже 29 человек.
Фонтанка.Ру
«Количество пострадавших увеличилось с 49 до 54. Смертность увеличилась за счет того, что погибли те, кто был доставлен в тяжелом состоянии, в состоянии комы. 26 человек умерли, 28 живы, часть находится в стационаре», – сказала она.
Петербургский дневник
Следователи и полиция обнаружили в Орске склад, где хранили и сбывали суррогатный алкоголь.
РИА Новости
Следователи и полицейские обнаружили склад и пункт производства, было изъято свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости.
ТАСС

С чего всё началось

В Оренбуржье от суррогатного алкоголя пострадали 54 человека, 26 из них умерли
О массовом отравлении алкоголем в Оренбургской области стало известно 7 октября. Погибшие и пострадавшие — жители Ясненского, Домбаровского и Адамовского районов. Так, в селе Акжарское погибли муж и жена, у которых осталось пять детей.
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