В МИД заявили, что США исключили россиянина из списка санкций в обмен на визит Нуланд

Виктория Нуланд считается одним из главных специалистов США по России и странам бывшего СССР, в прошлом курировала это направление в Госдепе на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.