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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.
ТАСС
Двое находятся в состоянии средней тяжести, семеро — в тяжелом.
РИА Новости
Анализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших.
РИА Новости
Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел.
Говорит Москва

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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 34, власти развернули инфокампанию против алкоголя
БИЗНЕС Online13:18
Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 34
Известия11:17
Число погибших от алкоголя в Оренбуржье выросло до 32
BFM.ru05:07
В Оренбургской области число жертв суррогатного алкоголя выросло до 32
Znak.com05:26
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 32
Интерфакс04:23
Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголя
RT на русском12:05
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29
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