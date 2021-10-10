ТАССЧисло погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.ТАССДвое находятся в состоянии средней тяжести, семеро — в тяжелом.РИА НовостиАнализы показали наличие метанола в биологических жидкостях пострадавших и умерших.РИА НовостиСледственный комитет возбудил шесть уголовных дел.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналТВ ЦентрМИР 24КП - СамараSmotrim.ruКоммерсантъПятый каналНТВРусская ПланетаКП - СамараФорпост Северо-ЗападИА Красная ВеснаВечерняя МоскваНовые ИзвестияГазета.RuСобеседникРосбалтФАНТелеканал 360°56orb.ruZnak.comТК ЗвездаOrengrad.ruЯмал-МедиаИзвестияKazanfirst.ruПодробнее о событииЧисло жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 34, власти развернули инфокампанию против алкоголяБИЗНЕС Online13:18Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 34Известия11:17Число погибших от алкоголя в Оренбуржье выросло до 32BFM.ru05:07В Оренбургской области число жертв суррогатного алкоголя выросло до 32Znak.com05:26Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 32Интерфакс04:23Глава Минздрава Оренбургской области рассказала о скончавшихся от суррогатного алкоголяRT на русском12:05Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29Московский Комсомолецвчера в 09:53Показать ещёОценитьПоделиться