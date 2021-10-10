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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.
ТАСС
На данный момент известно о 67 пострадавших.
Orengrad.ru
Четверо отравившихся подключены к аппаратам ИВЛ.
АиФ Оренбург
Обнаружены склады и пункты производства, изъяли более 800 литров спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование.
Газета Оренбуржье

С чего всё началось

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 человек
Кроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы.
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Число погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
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