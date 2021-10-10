ТАССЧисло погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.ТАССНа данный момент известно о 67 пострадавших.Orengrad.ruЧетверо отравившихся подключены к аппаратам ИВЛ.АиФ ОренбургОбнаружены склады и пункты производства, изъяли более 800 литров спиртосодержащей жидкости, которую направили на исследование.Газета ОренбуржьеЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruМИР 24КП - СамараКП - СамараКурьер. Среда. БердскИА Красная ВеснаRT на русскомГлагоLГазета.RuСобеседникРосбалтТелеканал 360°56orb.ruOrengrad.ruЯмал-МедиаНТВРамблерЦарьградZnak.comVSE42.RUИнфоросДоктор ПитерТК ЗвездаС чего всё началосьЧисло жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 человекКроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы.РИА Новостивчера в 12:14Подробнее о событииЧисло погибших после отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34РБКвчера в 13:57Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье достигло 32, еще 64 человека пострадалиРИА Новостивчера в 06:37Число жертв поддельного спиртного в Оренбургской области продолжает растиSmotrim.ruвчера в 11:51Оренбургские власти развернули информационную кампанию об опасности суррогатного алкоголяТАССвчера в 12:11Число погибших от алкоголя в Оренбуржье выросло до 34. Подозревается группировка из АзербайджанаЦарьградвчера в 11:45В Оренбуржье развернули информационную кампанию об опасности суррогатного алкоголяRT на русскомвчера в 12:43Власти Оренбургской области сообщили о росте числа погибших от суррогатного алкоголя до 34Телеканал 360°вчера в 12:41Показать ещёОценить14Поделиться