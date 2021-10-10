В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус легче перенесет полоскавший горло пациент

COVID-19 у пациента будет протекать легче и завершится быстрее, если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло, а также вымыл руки и лицо.