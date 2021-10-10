ТАССЧисло погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.ТАССВ больницах сейчас остаются 24 человека с отравлением метанолом.56orb.ruУже скоро стражи порядка нашли два склада и пункт производства суррогата.ТК ЗвездаСледователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.РИА НовостиЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24НТВИА Красная ВеснаГазета.RuСобеседникТелеканал 360°56orb.ruOrengrad.ruИзвестияРамблерVSE42.RUРЕН ТВA42.RUИнфоросПрофильДоктор ПитерREGNUMТК ЗвездаНародные новостиRT на русскомOrenday.ruФАНС чего всё началосьЧисло жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 человекКроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы.РИА Новостивчера в 12:14Подробнее о событииЧисло жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30Народные новости9 октября в 13:28В Оренбургской области 34 человека скончались от отравления суррогатным алкоголемRIA56.ruвчера в 11:13Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34ТАССвчера в 11:13Как тут пить: эксперты оценили долю суррогатной водки в 20%Известиявчера в 13:18В Оренбургской области от суррогатного алкоголя погибли 34 человекаРоссийская газетавчера в 16:09Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области выросло до 34 человекПрофильвчера в 11:56Число умерших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30Москва 249 октября в 13:16Показать ещёОценитьПоделиться