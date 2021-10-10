Будьте в Плюсе

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области.
ТАСС
В больницах сейчас остаются 24 человека с отравлением метанолом.
56orb.ru
Уже скоро стражи порядка нашли два склада и пункт производства суррогата.
ТК Звезда
Следователи возбудили шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство.
РИА Новости

С чего всё началось

Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье возросло до 34 человек
Кроме того, около 600 полицейских, дружинников, социальных работников и волонтеров обходят дома и дворы.
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