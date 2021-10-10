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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.В источнике
Светлана Петренко
На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь.Взгляд.ру

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Число погибших от отравления алкоголем в Оренбуржье возросло до 34
Известия11:17
Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
ТАСС11:13
Число погибших от отравления алкоголем в Оренбургской области возросло до 32
Общественное телевидение России06:59
ТАСС: число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 34
Lenta.ru11:24
В Оренбургской области число жертв суррогатного алкоголя выросло до 32
Znak.com05:26
Число смертельных отравлений алкоголем в Оренбургской области выросло до 29
Новые Известиявчера в 09:59
Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 29
Московский Комсомолецвчера в 09:53

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