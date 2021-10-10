Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.В источнике
На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь.Взгляд.ру
Эксперты сразу же отметили массивные «ноздри» передней решетки, которые в последнее время стали неприлично большими, тогда как раскосые передние фары и вертикальные воздухозаборники на бампере выглядят достаточно привлекательно и современно.
Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.