Смерть еще двух человек зафиксировали в воскресенье от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 34, рассказали журналистам в пресс-службе регионального правительства.

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Светлана Петренко На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области, ряду граждан уже оказана, либо в настоящее время оказывается медицинская помощь. Взгляд.ру