Общество
РИАМОЧисло покупок в российскую «черную пятницу» выросло на 15%
Руководитель направления промо в компании Ozon Павел Кобелев отметил похожую тенденцию – в первый день «черной пятницы» на фоне роста числа покупок средний чек снизился до отметки чуть более 2,6 тысяч рублей, что меньше на 6% по сравнению с прошлым годом.
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Россияне в «Черную пятницу» покупают больше товаров, но тратят меньше
Комсомольская правдавчера в 21:04
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Происшествия
В Оренбурге обрушился мост в районе поселка Кушкуль
Мост в районе поселка Кушкуль обрушился в Оренбурге, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Оренбургской области.
Авто
Компания Volvo представила гибридный кроссовер XC60 для России
Российские дилеры Volvo принимают заказы на гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine, который доступен в двух комплектациях – Inscription и R-Design, стоимостью в 5 379 000 и 5 499 000 рублей соответственно.
Политика
Зеленский надеется начать диалог по Донбассу на нормандском саммите
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что саммит в нормандском формате, который пройдёт в Париже 9 декабря, является большой возможностью для начала диалога по ситуации в Донбассе.
Происшествия
Шереметьево проверят после сообщения о минировании
В аэропорту Шереметьево усилили меры безопасности после анонимного сообщения с угрозой минирования, передает РИА "Новости".
Происшествия
В центре Москвы школьницу избили из-за сумки Valentino
У школьницы отняли сумочку Valentino стоимостью 1,5 тыс. евро, внешний аккумулятор за 4 тыс. рублей, наушники Apple, ключи от квартиры и карту «Тройка».
Шоу-бизнес
Нарусова объяснила, почему Собчак не живет с Богомоловым
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова отгремела еще в сентябре, однако звездная пара до сих пор не живет вместе, пишет «Экспресс газета».
Армия и оружие
Пальцем в небо. Минобороны РФ ответило на обвинения американцев
Напомним, ранее американская газета объявила, будто российские ВКС нанесли удар по лагерю беженцев в районе города Хасс.
Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа по трубопроводу "Сила Сибири".
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Армия и оружие
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными
Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани.
Политика
Зеленский отказался выполнять минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет исполнять минские соглашения в части проведения выборов в Донбассе.
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Шоу-бизнес
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы
«Мисс Москва-2015» хочет, чтобы король Малайзии Мухаммад V платил ей алименты, несмотря на то, что мужчина отказывается признавать ребенка.
Шоу-бизнес
С размахом Филипп Киркоров отпраздновал день рождения дочери
Мероприятие в честь 8-летия дочери певца прошло в ресторане на Рублевке «Шале Березка».
Авто
Мэрия Саратова закупает восемь иномарок на 13,6 миллиона рублей
Администрация Саратова планирует закупить восемь иномарок на общую сумму 13,6 миллиона рублей.
Общество
В Госдуме предложили сажать россиян за употребление наркотиков
Россиян, которые систематически употребляют наркотики, надо привлекать к уголовной ответственности, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов («Справедливая Россия») в ходе парламентских слушаний об угрозах распространения наркотиков в даркнете, передает корреспондент «Ленты.ру» из зала заседаний.
Здоровье
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Футбол
Дзагоев начнет матч ЦСКА - «Арсенал» с первых минут
Московский ЦСКА и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Происшествия
Житель Новосибирска забил до смерти пятилетнюю девочку
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пятилетней девочки.
Экономика
Нацбанк Таджикистана опроверг риск остановки переводов денег из России
Денежные переводы из России в Таджикистан не будут остановлены из-за запуска в Душанбе Национального процессингового центра (НПЦ) по переводу денежных средств без открытия счетов.
Политика
Нидерланды обвинили Россию в отказе арестовать фигуранта дела по MH17
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
Политика
США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»
Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
Экономика
Кабмин разработал методику оценки проектов транспортной инфраструктуры
Правительство разработало методику оценки эффективности проектов в сфере транспортной инфраструктуры.
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.