Руководитель направления промо в компании Ozon Павел Кобелев отметил похожую тенденцию – в первый день «черной пятницы» на фоне роста числа покупок средний чек снизился до отметки чуть более 2,6 тысяч рублей, что меньше на 6% по сравнению с прошлым годом.

Число покупок в российскую «черную пятницу» выросло на 15%

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