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Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 млн

Число получивших первый компонент вакцины от коронавируса в столице достигло 3 млн. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр города Сергей Собянин в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.В источнике
Сергей Собянинмэр москвы
Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в три миллиона человек, привитых первым компонентом.Life.ru

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Первый компонент вакцины от COVID-19 получили три миллиона москвичей

Национальная служба новостей07:07

Собянин: первый компонент вакцины получили 3 миллиона москвичей

Smotrim.ru07:06

Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 млн

ТАСС06:51

Собянин заявил, что три миллиона москвичей привились первым компонентом вакцины от COVID-19

РИА Новости06:53

Собянин: Число сделавших первую прививку от коронавируса в Москве достигло 3-х миллионов

Эхо Москвы06:52

В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили 3 млн человек

RT на русском06:54

Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Lenta.ru06:58
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Автостат05:43
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