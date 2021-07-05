Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 млн
Число получивших первый компонент вакцины от коронавируса в столице достигло 3 млн. Об этом сообщил журналистам в понедельник мэр города Сергей Собянин в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.В источнике
Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в три миллиона человек, привитых первым компонентом.Life.ru
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили три миллиона москвичей
Национальная служба новостей07:07