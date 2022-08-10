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Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человека

Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось до 14 человек, пострадали более 60 многоквартирных домов, возбуждено уголовное дело.
Фонтанка.Ру
"К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести", - сказал Аксенов.
РИА Новости
По данным Минобороны РФ, на аэродроме днем во вторник взорвались боеприпасы, авиационная техника не повреждена, причины устанавливаются.
РИА Новости
Источник в Минобороны заявил, что в качестве основной причины взрывов рассматривается нарушение требований пожарной безопасности.
Lenta.ru

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Число пострадавших из-за взрывов в Крыму увеличилось еще на одного человека
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Число пострадавших при инциденте на аэродроме в Крыму увеличилось до 14
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