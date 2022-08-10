"Транснефть" во вторник сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Как сообщали ТАСС в пресс-центре МВД России 28 июля, на территории Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России, сотрудники полиции ведут борьбу с проявлениями экстремизма, организована работа по выдаче российских паспортов.