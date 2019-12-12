Происшествия

Lenta.ruLenta.ruЧисло пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще три человека числятся пропавшими без вести.
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