Число пострадавших при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов» увеличилось до 12 человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Число пострадавших на «Адмирале Кузнецове» снова выросло

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