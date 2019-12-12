Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута. Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации сообщил РИА Новости. По последним данным, при пожаре пострадали 10 человек.

В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

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