Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута. Об этом глава Объединенной судостроительной корпорации сообщил РИА Новости. По последним данным, при пожаре пострадали 10 человек.
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Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» возросло до 10

Росбалт06:50

С горящего крейсера «Кузнецов» в Мурманске спасли 7 человек, еще одного ищут

Мурманский вестник04:27

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали 10 человек

РИА Новости07:12

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ТВ-2104:40

На «Адмирале Кузнецове» локализовали пожар, двое пострадали при тушении

Би-порт06:15

Число пострадавших при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» выросло до 10

ТАСС06:37

Из-за пожара на «Адмирале Кузнецове» в больницы попали восемь человек

Интерфакс07:10
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В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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РИА Новости вчера в 10:06
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Озвучены болезни, о которых говорит повышенный метеоризм в организме человека.
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Политика

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Напомним, Борис Джонсон призвал к проведению досрочных всеобщих парламентских выборов для одобрения соглашения о выходе Великобритании из ЕС.
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Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева

Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.
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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
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Сальма Хайек вместе с Анджелиной Джоли снимается в новом блокбастере Marvel «Вечные». Голливудским актрисам удалось быстро найти общий язык.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

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Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 10 декабря в 14:21
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Общество

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии

Подсчитан средний срок жизни россиян на пенсии: результаты исследования компании FinExpertiza имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 07:49
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В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

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Футбол

«Локомотив» дал путевку «Атлетико»

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Финляндия запретит ввоз растений, овощей и фруктов из России

В среду, 11 декабря, стало известно, что Финляндия вводит запрет на ввоз растений, овощей и фруктов из России и других стран, которые не входят в состав Европейского союза.
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Политика

Захарова рассказала о изменении подхода Украины к переговорам с РФ

Украинское правительство изменило подход в переговорах с Россией, об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
Политическая Экспертиза вчера в 23:00
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Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» состоятся в один день

News.ru вчера в 20:36
Игры

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

Capcom в рамках нового выпуска State of Play представила ремейк Resident Evil 3. Разработчики показали дебютный трейлер с геймплейными кадрами.
News.ru 10 декабря в 09:26
Происшествия

Экс-главу Челябинска Тефтелева арестовали по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву.
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В 2020 году российский авторынок сократится примерно на 8%

По словам президента РОАД Олега Моисеева, ассоциация прогнозирует в 2020 году падение продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на 9%.
Retailer.ru 10 декабря в 12:43
Происшествия

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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
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