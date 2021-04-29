Число пострадавших на границе с Таджикистаном граждан Киргизии выросло до 96
Число пострадавших во время конфликта на границе с Таджикистаном граждан Киргизии возросло до 96 человек. Об этом сообщил в четверг координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков, передает агентство 24.kg. Кроме того, по его словам, 38 человек были отправлены в медучреждения Бишкека.В источнике
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Число пострадавших граждан Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном выросло до 96
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