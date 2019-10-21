Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВЧисло пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26

В Минздраве Красноярского края сообщили об увеличении пострадавших при прорыве дамбы до 26 человек. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 16 человек, 9 были госпитализированы.
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В Красноярском крае расширили район поисков после прорыва дамб

RT на русском03:49

«Сибзолото» сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамб

Интерфакс01:50

В «Сибзолоте» сообщили о 44 пострадавших при прорыве дамб на прииске в Сибири

Life.ru02:30

Число пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском выросло до 27 человек

РИА Новости00:47

Девятерых пострадавших при прорыве дамбы доставили в Красноярск

REGNUM00:41

Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек

ТАССвчера в 22:19

Прорыв дамбы под Красноярском: 14 человек в больнице, трое – в тяжелом состоянии

МИР 2419 октября в 03:53
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Футбол

Иван Обляков: Когда играл в «Уфе», не помню, чтобы на поле было так много крошки

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 13-го тура премьер-лиги с Уфой (1:1) высказался о состоянии газона на стадионе Нефтяник в Уфе.
Советский спорт 06:21
Происшествия

В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи

Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Политика

Эрдоган предпримет «необходимые шаги» по Сирии после встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предпринять необходимые шаги по ситуации на севере Сирии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
DP.RU 06:52
Наука

Августовскую вспышку на Юпитере вызвал железокаменный астероид

Расчеты ученых, представленные на Европейском конгрессе планетарных наук (EPSC), показали, что вспышка, которую заметили на Юпитере в августе, была следствием падения на планету железокаменного астероида.
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Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Экономика

Россельхозбанк ведет переговоры о выкупе требований ВЭБ к «Евродону»

Россельхозбанк ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний "Евродон" (производитель индейки).
ТАСС 05:09
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

Названа дата эксгумации останков диктатора Франко в Испании

Испанское издание El País сообщает, что эксгумация останков диктатора Франсиско Франко состоится 24 октября.
Московский Комсомолец 04:49
Общество

Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование HeadHunter писала, что в каждой десятой компании России может произойти сокращение в 2020 году.
RT на русском 06:34
Армия и оружие

Новейший патрульный ледокол спустят на воду до конца октября

Патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября.
Вести.Ru 06:36
Общество

СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:42
Армия и оружие

Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу

Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
В городе R вчера в 15:33
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Кино

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат

Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Известия 05:25
Общество

Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 07:10
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Газета.Ru 03:21
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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:22
Армия и оружие

Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии

Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
REGNUM 01:37
Происшествия

Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири

В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Принц Гарри впервые рассказал о сложных отношениях с братом Уильямом

Из слов самого принца стало ясно, что отношения братьев действительно находятся далеко не на пике.
Пятый канал 06:47
Единоборства

Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве

Metaratings 04:17
Политика

Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка

Предложение об организации саммита Россия-Африка прозвучало в июле 2018 года от президента России Владимира Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом и Африканским союзом (АС), сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
РИА Новости 07:18
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

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Талызина прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
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Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 18 октября в 10:32
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 07:30
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