В Минздраве Красноярского края сообщили об увеличении пострадавших при прорыве дамбы до 26 человек. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 16 человек, 9 были госпитализированы.

Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26

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