Происшествия
РЕН ТВЧисло пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26
В Минздраве Красноярского края сообщили об увеличении пострадавших при прорыве дамбы до 26 человек. Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 16 человек, 9 были госпитализированы.
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Прорыв дамбы под Красноярском: 14 человек в больнице, трое – в тяжелом состоянии
МИР 2419 октября в 03:53
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после матча 13-го тура премьер-лиги с Уфой (1:1) высказался о состоянии газона на стадионе Нефтяник в Уфе.
Происшествия
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В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
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Минтруд отреагировал на прогнозы о массовых сокращениях в России
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Армия и оружие
Американцы в Сирии разбомбили свою собственную авиабазу
Как сообщает агентство "Новости", эти действия были предприняты в рамках проведения военной операции по выводу из Сирии американских войск.
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Кино
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Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Подразделения армии Турции окружены в Рас эль-Айне — депутат Сирии
Подразделения турецкой армии, проводящие военную операцию «Источник мира» в сирийском городе Рас эль-Айн, окружены силами Сирийской арабской армии.
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Из слов самого принца стало ясно, что отношения братьев действительно находятся далеко не на пике.
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Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка
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Актриса Валентина Талызина в беседе с ФАН прокомментировала сообщения о своей госпитализации. «Со мной всё хорошо», — заявила она.
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Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
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