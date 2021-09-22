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Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43

Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) увеличилось до 43 человек.
ТАСС
Остальные пострадавшие, в том числе и те, кто проходят лечение амбулаторно, находятся в удовлетворительном состоянии.
Рифей-Пермь
Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек.
РИА Новости
Студент начал стрелять еще до входа на территорию — в будку КПП, после открыл огонь на территории студгородка и убил несколько человек в самом здании университета.
59.ru

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Минздрав: число пострадавших при стрельбе в Пермском университете возросло до 43 человек
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