«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств»,— указано в ответе ЦБ на запрос издания.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США встретился с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и заявил о готовности к консультациям по ситуации вокруг «Северного потока-2».