ЦБ выступил за дополнительные проверки внесения наличных в банкоматах

«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств»,— указано в ответе ЦБ на запрос издания.