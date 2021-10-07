РБКЧисло пострадавших после землетрясения в Японии превысило 20 человекВ результате землетрясения в Японии число пострадавших увеличилось до 25 человек.РБКЭпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба.ТАССОчаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась, однако местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений.ТАССКак сообщило агентство Киодо, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС «Токай-2» в префектуре Ибараки к востоку от Токио.BFM.ruЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналLife.ruРЕН ТВТК ЗвездаМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейИзвестияDaily MoscowДума ТВМой БрянскSmotrim.ruТелеканал 360°НТВКомсомольская правдаМИР 24Piter.tvПетербургский дневникНовый ДеньREGNUMVSE42.RUРосбалтГлагоLNewInformФАНИзвестияLife.ruИА Красная ВеснаИнфоросРоссийская газетаТелеканал 360°ПрофильПодробнее о событииЧисло пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио возросло до 32 человекРИА Новости21:11В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 32 человекМосковский Комсомолец22:16Землетрясение магнитудой 6,1 произошло близ острова МаккуориRT на русском21:19В Японии до 32 увеличилось число пострадавших в результате землетрясенияРоссийская газета21:41В Японии растет число пострадавших при землетрясенииSmotrim.ru18:28Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 32ТАСС19:08Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 21РЕН ТВвчера в 12:40Показать ещёОценить66Поделиться