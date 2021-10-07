Будьте в Плюсе

Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 20 человек

В результате землетрясения в Японии число пострадавших увеличилось до 25 человек.
РБК
Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба.
ТАСС
Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась, однако местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений.
ТАСС
Как сообщило агентство Киодо, землетрясение не привело к нештатным ситуациям на остановленной АЭС «Токай-2» в префектуре Ибараки к востоку от Токио.
BFM.ru

Подробнее о событии

Число пострадавших при землетрясении в Японии близ Токио возросло до 32 человек
РИА Новости21:11
В Японии число пострадавших при землетрясении выросло до 32 человек
Московский Комсомолец22:16
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло близ острова Маккуори
RT на русском21:19
В Японии до 32 увеличилось число пострадавших в результате землетрясения
Российская газета21:41
В Японии растет число пострадавших при землетрясении
Smotrim.ru18:28
Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 32
ТАСС19:08
Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 21
РЕН ТВвчера в 12:40

Интересное

Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения мужчины в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить девушку, вызывавшую полицию во время избиения молодого человека в московской метро, сообщается на сайте ведомства.
ТАССвчера в 15:17

Сивков: Вооруженное столкновение между Ираном и Азербайджаном станет праздником для США

В связи с последней напряженностью в отношениях Азербайджана и Ирана, доктор военных наук, капитан I-го ранга Константин Сивков предположил, что угроза реального вооруженного конфликта между странами весьма вероятна.
Военное деловчера в 05:05