Группа американских следователей The Case Breakers, которая занимается изучением нераскрытых преступлений, установила личность серийного маньяка по прозвищу Зодиак, действовавшего в Калифорнии в 60-х годах прошлого века.
Российская сторона ждет от ФРГ, Великобритании и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответов в десятидневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, без этих ответов список вопросов к РФ выглядит как грубая провокация, сообщил РИА Новости посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.
Отток иностранной валюты с депозитов физических лиц в Сбербанке в сентябре увеличился в 1,6 раза по сравнению с августом и составил 792,6 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных банка.