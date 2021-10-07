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Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 20 человек

В результате землетрясения в Японии число пострадавших увеличилось до 25 человек.
РБК
По данным СМИ, толчки были зафиксированы в 22:41 по местному времени в Токио и префектуре Сайтама.
Фонтанка.Ру
Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба.
ТАСС
Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась, однако местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений.
ТАСС

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