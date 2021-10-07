Россия направила ФРГ, Британии и ОЗХО встречные вопросы по делу Навального

Российская сторона ждет от ФРГ, Великобритании и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответов в десятидневный срок на ряд вопросов по инциденту с Алексеем Навальным, без этих ответов список вопросов к РФ выглядит как грубая провокация, сообщил РИА Новости посол России в Нидерландах, постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.