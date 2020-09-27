Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино выросло до 13, при этом три человека госпитализированы.

С чего всё началось В подмосковной промзоне обрушился надземный переход При обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация. По словам собеседника агентства, погибших нет. Пострадавших эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат". РИА Новости 02:28