Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 13
Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино выросло до 13, при этом три человека госпитализированы.В источнике
С чего всё началось
В подмосковной промзоне обрушился надземный переход
При обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация. По словам собеседника агентства, погибших нет. Пострадавших эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".
РИА Новости02:28
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Комсомольская правда03:05