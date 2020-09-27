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Известия
Известия

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 13

Количество пострадавших при обрушении надземного пешеходного перехода в подмосковном Ступино выросло до 13, при этом три человека госпитализированы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В подмосковной промзоне обрушился надземный переход

При обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация. По словам собеседника агентства, погибших нет. Пострадавших эвакуировали с помощью медицинского вертолета "Ансат".
РИА Новости02:28
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РБК

В Подмосковье обрушился пешеходный мост

РБК03:10
ТАСС

При обрушении надземного пешеходного перехода в Подмосковье пострадали 13 человек

ТАСС02:54
Комсомольская правда

В городе Ступино обрушился надземный переход на территории завода: пострадали 13 человек

Комсомольская правда03:05
Вести.Ru

В Ступине обрушился переход: шестеро пострадавших

Вести.Ru02:32
РИА Новости

В подмосковной промзоне обрушился надземный переход

РИА Новости02:28
РИАМО

Количество пострадавших при обрушении пешеходного моста в Ступине увеличилось до 13

РИАМО03:09
RT на русском

В Подмосковье шесть человек пострадали при обрушении перехода

RT на русском02:37

Абэ заявил, что Япония и РФ могли подписать мирный договор в 2018 году

Несмотря на готовность российского президента Владимира Путина заключит соглашение в 2016, ближе всего к этому страны оказались во время сингапурских переговоров в 2018 году, рассказал Абэ.
Общественная служба новостейвчера в 00:01
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Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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