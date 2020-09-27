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РИА Новости
РИА Новости

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.В источнике
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Подмосковье Сегодня

В Минздраве Подмосковья рассказали о состоянии пострадавших в Ступино

Подмосковье Сегодня04:15
ТАСС

Число пострадавших при обрушении на предприятии в Подмосковье выросло до 30

ТАСС03:42
Телеканал 360°

Число пострадавших при обрушении наземного перехода в Ступине возросло до 30

Телеканал 360°04:21
РИА Новости

Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30

РИА Новости04:00
Радио 1

В Минздраве Подмосковья рассказали о пострадавших на предприятии в Ступине

Радио 104:25
РИАМО

5 человек находятся в тяжелом состоянии после падения конструкции на предприятии в Ступине

РИАМО04:22
Москва 24

Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье

Москва 2403:57

Сын бывшего вице-губернатора Брянской области арестован по делу о ДТП

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест на два месяца сына бывшего вице-губернатора Брянской области Александра Резунова Максима, обвиненного в смертельном ДТП.
Российская газетавчера в 14:25
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Universal Hydrogen и Magnix строят самый большой водородный самолет

Молодой калифорнийский стартап Universal Hydrogen, занимающийся поставками топлива, запустил проект по разработке сменной водородной силовой установки для уже существующих самолетов и намерен испытать ее на 40-местном двухмоторном пассажирском «Бомбардье Дэш 8» (DHC-8), который станет самым большим водородным гражданским самолетом в мире, пишет New Atlas.
Хайтек+24 сентября в 05:44
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Lil: «Испытал истинное удовольствие, играя в Доту эти 4 дня»

Давно не было такого, что, заходя в Доту, я чувствовал абсолютную уверенность в каждом тиммейте, в том, что каждый нажмет правильно кнопки, даст нужный фокус, уверенность в том, что у команды будет план и мы будем знать, что делать и как делать в любой момент игры вне зависимости ни от чего.
Cyber.sports.ru02:43

Белорусская оппозиция призвала не пропустить «инаугурацию» Тихановской

Новая акция протеста в Минске должна стать «народной инаугурацией» экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявили координаторы белорусской оппозиции 27 сентября на своих ресурсах в соцсетях.
ИА Красная Весна20:05
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Бриедис выиграл титул у Дортикоса в финальном поединке WBSS

В Германии состоялся финальный поединок второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе между 35-летним латвийским чемпионом по версии IBF Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) и 34-летним бывшим чемпионом мира Юниером Дортикосом (24-1, 22 КО), представляющим Кубу.
Чемпионат18:15