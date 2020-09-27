Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 30
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Количество пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине возросло до 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России.В источнике
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