Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЧисло пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

18 человек эвакуировали в Германию для лечения. Дональд Трамп заявлял ранее, что пострадавших при ударе Ирана по базам не было, затем он признал наличие контузий, но утверждал, что речь идет о несерьезных травмах. США ликвидировали в Багдаде 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.
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При обстреле иранцами американских баз в Ираке пострадали 50 человек

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РИА Новостивчера в 19:53

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В США уточнили число пострадавших при атаке Ирана американских военных

Lenta.ruвчера в 19:48

Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке

Российская газетавчера в 20:31
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Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

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Lenta.ru вчера в 15:08
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В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
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Снятый под Медынью фильм перекроет кислород американцам

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Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

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