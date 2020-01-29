Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

В Пентагоне сообщили, что при обстреле американских баз в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США.
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Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке

RT на русском20:39

Названо число пострадавших военных США при атаке Ирана по базам в Ираке

Lenta.ru19:48

Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек

РИА Новости19:53

Пентагон уточнил число пострадавших военных США при обстрелах баз в Ираке

Российская газета20:31

Не менее 50 военнослужащих США пострадали во время ударов Ирана по базам в Ираке

BFM.ru19:37

50 военных США пострадали при ракетных ударах Ирана

Газета.Ru19:28

Пентагон назвал число пострадавших при ударах Ирана по базам в Ираке

Известия19:26
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«Ростов» назвал состав на сборы в Катаре

Стал известен состав «Ростова» на второй учебно-тренировочный сбор в Катаре, сообщает пресс-служба российской команды.
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек

Вечером во вторник комитет провинции по здравоохранению сообщал, что число скончавшихся от нового типа коронавируса в Хубэе, эпицентре вспышки, достигло ста человек, зараженных — 2714.
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DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
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Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение самолета в Афганистане

Коммерсантъ вчера в 16:42
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Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал

Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Актуальные Новости 07:01
Футбол

Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»

RT на русском вчера в 08:50
Футбол

«Интер» объявит о трансфере Эриксена во вторник

Soccer.ru вчера в 16:18
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья 03:06
Футбол

Российские клубы проявляют интерес к форварду «Бёрнли» Выдре

По информации источника, в услугах 27-летнего форварда сборной Чехии заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 13:58
Здоровье

Эти продукты защищают головной мозг от возрастной деградации

Употребление каких продуктов снижает риск развития болезней, связанных с деградацией мозга, и ассоциированных – Альцгеймера, Паркинсона и прочих, рассказываем в нашем материале.
Вечерний Волгоград 06:00
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru 00:30
Шоу-бизнес

Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
РЕН ТВ 08:25
Политика

Команда Трампа выступит в его защиту в Сенате в ходе импичмента

Представители защиты в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа представят основную часть своих аргументов в Сенате Конгресса США в понедельник, 27 января.
SM News 26 января в 19:31
Экономика

Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал

Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя.
ТАСС 17:48
Политика

Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Профиль вчера в 23:00
Политика

Глава МИД Ирана оценил американскую «сделку века» по Ближнему Востоку

Ранее МИД Турции заявил, что предложенная Дональдом Трампом «сделка века» является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
ТК Звезда 18:18
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Игры

Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
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Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США

Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.
РИА Новости вчера в 19:25
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Общество

Почти 6000 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае

«По состоянию на полночь 28 января, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинций (районов, городов центрального подчинения) информацию о 5974 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1239 человек находятся в тяжёлом состоянии, 132 умерли, 103 человека выписаны из больниц», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 20:21
Общество

США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:48
Происшествия

У берегов Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7

RT на русском 15:15
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Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5

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Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

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Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
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Пелагея и Телегин вместе отметили день рождения дочери

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин, находящиеся в бракоразводном процессе, решили на один день оставить споры и делёжку имущества ради общей дочери.
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В ПАСЕ оспорили полномочия России

Помимо полномочий российской делегации на сессии ПАСЕ в понедельник по различным (преимущественно гендерным) причинам оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии.
Право.ру вчера в 08:45
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