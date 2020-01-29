Армия и оружие
РИА НовостиЧисло пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
18 человек эвакуировали в Германию для лечения. Дональд Трамп заявлял ранее, что пострадавших при ударе Ирана по базам не было, затем он признал наличие контузий, но утверждал, что речь идет о несерьезных травмах. США ликвидировали в Багдаде 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.
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Пентагон: При обстреле военных баз США в Ираке пострадали 50 американских солдат
Комсомольская правда22:12
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